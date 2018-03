Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar fi trebuit sa dea luni sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani de inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani in spatele…

- Marturii neasteptate, in spatele usilor inchise, la audierea fostului deputat Vlad Cosma! Fostul politician a declarat luni ca si-a confectionat singur dispozitivele cu care i-a inregistrat pe procurorii de la DNA Ploiesti si i-a anuntat pe judecatorii de la Instanta suprema ca renunta la statutul de…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat sentinta in dosarul in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor pentru data de 4 aprilie 2018. Fostul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat pana pe 4 aprilie sentinta in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor."3407/1/2015…

- Fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiești, cunoscut și sub porecla de „Portocala”, a intrat din nou in centrul atenției presei din Romania, dupa ce au ieșit la iveala noi detalii despre modul in care s-ar fi realizat marturiile din dosarul fostului deputat Vlad Cosma de la Inalta Curte de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis, miercuri, redeschiderea unui dosar in care este vizat fostul ministru de Interne Gabriel Oprea. Dosarul fusese clasat de Parchetul General printr-o decizie din...

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis! In cazul unei mașini care și-a schimbat proprietarul, noul deținator este cel care trebuie amendat pentru circularea pe drumurile publice fara rovinieta valabila, nu vechiul deținator. Așa a decis Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), subliniindu-se…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost citat pentru a se prezenta marti dimineata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pentru a-si sustine plangerea depusa impotriva procurorilor DNA Ploiesti.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat decizia la cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Magistrații au luat hotararea de a respinge cererea DNA.”Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi…

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala. Astfel, procurorul a cerut o pedeapsa maxima cu executare…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Procurorii DNA au cerut luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), condamnarea liderului PNL Ludovic Orban la un an de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta Curte…

- ICCJ a decis sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3" Dinu Pescariu. Foto: Arhiva. Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis astazi sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", în care sunt judecati fostul ministru al comunicatiilor, Gabriel Sandu; oamenii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa amane sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Magistratii au dat ca termen data de 8 februarie.Citeste si: Un lider PNL iese…

- Fostul europarlamentar Adrian Severin, care executa o pedeapsa de patru ani de inchisoare, a cerut luni la Judecatoria Sectorului 5 eliberarea conditionata. Magistrații au decis in favoarea sa și au fost de acord cu eliberarea din inchisoare. Decizia nu este definitiva, iar procurorii DNA pot face contestație,…

- Familia politistului Bogdan Gigina are o cerere de ultima ora catre procurori DNA: grabirea rezolvarii dosarului in care fiul lor a murit in timp ce facea parte din coloana oficiala a lui Gabriel Oprea. Astfel, parintii politistului au facut demersuri la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a incalcat termenii controlului judiciar si a plecat in Madagascar.- stire in curs de actualizare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare.A