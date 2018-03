Stiri pe aceeasi tema

- Marturii neasteptate, in spatele usilor inchise, la audierea fostului deputat Vlad Cosma! Fostul politician a declarat luni ca si-a confectionat singur dispozitivele cu care i-a inregistrat pe procurorii de la DNA Ploiesti si i-a anuntat pe judecatorii de la Instanta suprema ca renunta la statutul…

- Fostul deputat Vlad Cosma a declarat luni ca si-a confectionat singur dispozitivele cu care i-a inregistrat pe procurorii de la DNA Ploiesti si i-a anuntat pe judecatorii de la Instanta suprema ca renunta la statutul de martor cu identitate protejata intr-un dosar in care este judecat Sebastian Ghita.…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a renunțat, luni, la calitatea de martor cu identitate protejata in dosarul fostului deputat PSD, Sebastian Ghița. Cosma a declarat, in fața instanței, ca a avut aceasta calitate ca urmare a presiunilor procurorilor de la DNA Ploiești. http://evz.ro/cosma-dosar-ghita-martor.html

- Fostul deputat Vlad Cosma a dat, luni, o declarație ampla in dosarul in care SEbastian Ghița este judecat alaturi de foștii șefi ai structurilor judiciare din Ploiești. Despre relația sa cu Ghița, Cosma a explicat ca ambii sunt din Ploiești, ca il cunoaște de aproximativ 12 ani și ca sunt prieteni dupa…

- Dupa ce deputatul PSD Andreea Cosma a facut o interpelare la ministrul de Interne, acuzand ca testele poligraf comandate de "unitatea de elita" a DNA ar fi false, ele fiind contrafacute de cei de la IPJ Buzau, fostul deputat Sebastian Ghita pluseaza. Ghita a povestit, intr-o interventie la Romania…

- Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat marți dimineața la sediul Inspecției Judiciare pentru a depune noi documente impotriva celor patru procurori de la DNA Ploiești.„Doamnele de aici vor sa-mi puna mai multe intrebari pentru a lamuri situația. Eu sunt pregatit, ca de obicei, cu documente.…

- Ginel Preda, adjunctul comandantului Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, va fi audiat ca martor in instanta in dosarul unor fosti ofiteri DGA, deferiti justitiei de procurorii anticoruptie.

- Audierea lui Gelu Diaconu la DNA vine in contextul in care in urma cu mai bine de o saptamana, fostul șef al ANAF scria pe Facebook ca Liviu Dragnea ar fi cerut informații despre „situația fiscala” a Tel Drum.

- Fostul procuror DNA, Mircea Negulescu, dar și alți procurori de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, sunt vizați in cuprinsul a 12 plangeri penale, formulate de diverse persoane, au explicat pentru Libertatea.ro surse judiciare. Potrivit surselor citate plangerile sunt…

- Victor Ponta, fost premier al României, a fost audiat luni la Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de martor, în dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghița este acuzat de corupție și șantaj, alaturi

- Procurorul Mircea Negulescu, audiat la Parchetul General pe 22 februarie. Procurorul Portocala, respectiv Mircea Negulescu, este chemat la audieri in urma denunțurilor depuse și in urma inregistrarilor aparute in presa. Negulescu este citat joi, 22 februarie, la 10.30, la Parchetul de pe langa Inalta…

- Dezvaluiri halicinante ale fostului premier, Victor Ponta. Actualul lider Pro Romania a denuntat pur si simplu un miliardar in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Acesta a spus despre Bogdan Buzaianu ca ar fi martor cu identitate protejata al sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citește…

- Luni, Victor Ponta a spus ca Vlad Cosma a dat o declaratie falsa, la cererea procurorului Negulescu, pe baza careia lui i s-a facut dosar penal, el precizand ca este grav faptul ca nu s-a luat nicio masura.

- O noua inregistrare audio a lui Vlad Cosma a fost difuzata duminica seara de Antena 3, in care ar fi discutii intre procurori de la DNA Ploiesti si fostul deputat, acesta fiind invatat ce sa spuna in dosarul fostului primar al municipiului Ploiesti, Andrei...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Vlad Cosma a prezentat, duminica, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA Ploiesti sa dea o declaratie neadevarata la instanta.

- Vlad Cosma a prezentat, duminica, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA Ploiesti sa dea o declaratie neadevarata la instanta.

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, declara faptul ca Vlad Cosma a fost martor cu identitate protejata in dosarele DNA și s-a dus benevol de mai multe ori la sediul DNA Ploiești. In replica, Vlad Cosma prezinta un schimb de mesaje cu procurorul Negulescu in care arata ca a refuzat sa fie…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, declara faptul ca Vlad Cosma a fost martor cu identitate protejata in dosarele DNA și s-a dus benevol de mai multe ori la sediul DNA Ploiești. In replica, Vlad Cosma prezinta un schimb de mesaje cu procurorul Negulescu in care arata ca a refuzat sa fie…

- Realitatea TV a prezentat, astazi, o noua inregistrare a discutiilor dintre fostul procuror Mircea Negulescu si Vlad Cosma. Discutia a avut loc in data de 19 decembrie 2016, aceasi zi in care Sebastian Ghita a fost pierdut de autoritati, fugind din tara.

- Noi inregistrari exclusive ale unei discuții dintre Vlad Cosma și Mircea Negulescu, difuzate de Realitatea TV! In urma cu aproximativ doi ani, fostul deputat PSD, Vlad Cosma, il informa pe Mircea Negulescu cum are de gand Sebastian Ghița sa „scape” de dosarele penale deschise pe numele sau, facand…

- Antena 3 a prezentat noi inregistrari video cu procurorii DNA Ploiești! In episodul 3 au fost prezentate inregistrari cu procurorii Mircea Negulescu și Alfred Savu, din care ar reieși ca aceștia pun presiune pe martori pentru a da declarații așa cum vor ei.Un martor a fost audiat, in același…

- "Am fost pus sa fac declaratii in fals si pe aceasta am ajuns suspect, inculpat si trimis in judecata. Negulescu m-a chemat in 2014 si m-a pus sa dau o declaratie de care habar nu aveam. Au fost tot felul de amenintari. E usor sa te vizeze cineva cand esti arestat. Cand nu stiai ce sa spui, iti dadeau…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora a devenit…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi a vorbit in emisiunea Talk B1 despre scandalul iscat pe scena publica, in urma acuzatiilor si inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma in care acesta prezinta felul in care procurori de la DNA Prahova falsifica probe la dosar pentru a ii pune sub acuzare…

- Fostul deputat Vlad Cosma nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde era citat ca martor, transmite corespondentul MEDIAFAX. Deputatul Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca fostul parlamentar este plecat din tara si nu se poate prezenta marti…

- Fostul deputat Vlad Cosma, care a fost citat marti la sediul DNA Ploiesti intr-un dosar de coruptie in care are caliatea de martor, nu se va prezenta la audieri, el fiind plecat din tara, a declarat sora sa, Andreea Cosma deputat PSD. Aceasta a precizat ca Vlad Cosma va fi audiat cand se va intoarce…

- Fostul deputat Vlad Cosma, care a fost citat marti la sediul DNA Ploiesti intr-un dosar de coruptie in care are caliatea de marto,r nu se va prezenta la audieri, el fiind plecat din tara, a declarat sora sa, Andreea Cosma deputat PSD. Aceasta a precizat ca Vlad Cosma va fi audiat cand se va intoarce…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, susține ca procurorul DNA Ploiesti Onea i-ar fi cerut sa modifice documente, probe care ar fi fost folosite ulterior in dosarul lui Sebastian Ghita. Aceste probe false au fost folosite cu rea-credinta pentru a induce in eroare judecatorii de la Tribunalul Prahova cand…

- Lucrurile sunt aparent clare in momentul de fața. Avem inregistrarile filmate ale deputatului Vlad Cosma, condamnat in prima instanța la 5 ani, declarațiile surorii lui, Andreea Cosma, notar, ale lui Sebastian Ghița, pangerea penala a lui Vlad Cosma catre Parchetul General, inregistrata in 9 februarie…

- Omul de afaceri Razvan Alexe, martor in mai multe dosare de coruptie instrumentate de DNA Ploiesti, a declarat, luni, dupa ce a dat declaratii procurorilor anticoruptie, ca nu l-a denuntat pe Sebastian Ghita, insa a dat declaratii pe care le-a "romantat" la cererea procurorului Negulescu.

- Ministrul Justiției a declarat, azi, ca va lua o decizia la București cu privire la conducerea DNA, însa nu are sens sa mai sesizeze Inspecția Judiciara, deoarece aceasta ar amâna mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat știu ca sunt. Presiuni…

- "Am fost chemat pentru a da o declarație in dosarul lui Vlad Cosma. Am fost obligat si constrans sa fac denunturi mincinoase. Obligat sa fac anumite declaratii in anumite dosare impotriva lui Sebastian Ghita. La inceputul inceputului impotriva familiei Cosma. S-a dorit foarte mult arestarea lui Mircea…

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a facut primele precizari dupa ce a aparut intr-o inregistrare prezentata de Vlad Cosma, sustinand ca nu a avut intelegeri ilicite sau neloiale cu inculpatii. Intrebat daca vocea de pe inregistrare ii apartine, Onea a raspuns: ”Posibil sa fie vocea mea”.

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform…

- Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Serban Nicolae si Calin Popescu Tariceanu au criticat dur DNA, dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de fostul deputat PSD Vlad Cosma, din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar in care erau vizati Sebastian Ghita…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, luni, despre dezvaluirile Mihaelei Moraru, ca DNA ar trebui refacuta din temelii, pentru ca, in opinia sa, credibilitatea institutiei s-a prabusit. Potrivit senatorului, Laura Codruța KOvesi nu mai poate ramane in fruntea Direcției Naționale Anticorupție. ”Cel…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat, inainte de sedinta Biroului Permanent al PSD,ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa demisioneze din fruntea DNA, iar institutia refacuta din temelii. Reactia lui Serban Nicolae vine dupa ce fostul deputat PSD Vlad Cosma a dezvaluit ca procurorii DNA…

- DNA sustine ca inregistrarile in care ar aparea fostul deputat Vlad Cosma, difuzate de Antena 3, au ca scop compromiterea procurorilor si a ofiterilor de politie care au instrumentat dosarele in care sunt inculpati membri ai familiei acestuia si Sebastian Ghita. Totodata, DNA anunta deschiderea unui…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a rupt tacerea si a facut dezvaluiri bomba, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a familiei Cosma. Dupa inregistrarile care au facut…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, aflat de aproape un an de zile in Serbia, a aparut intr-un interviu la Antena 3 dupa ce postul a prezentat mai multe inregistrari cu fostul deputat PSD Vlad Cosma care acuza procurorii DNA Ploiești ca fabrica și planteaza probe. „Au urmat dezvaluirile facute de sora mea…

- Fostul director general al SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita intr-un dosar disjuns din cel in care sunt cercetati, printre altii, cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Hertanu, omul de afaceri Sebastian Ghita,…

- Darius Valcov a fost audiat astazi de magistratii Tribunalului Dolj in dosarul in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta. In momentul in care a iesit din sala de judecata a refuzat sa faca declaratii.

- Deputatul liberal Adriana Saftoiu a confirmat, pentru AGERPRES, ca s-a prezentat marti pentru a fi audiata ca martor la DIICOT, intr-un dosar privind infractiuni economice.Fost ministru al Culturii, critici FARA PRECEDENT la adresa ministrului Educatiei: 'Exprimarea sa este TROGLODITA intr-un…

- Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din functie de CSM pentru abateri disciplinare, a fost audiat ca martor, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Tot…

- Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din functie de CSM pentru abateri disciplinare, a fost audiat ca martor, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.…

- Audiat din nou de magistrati dupa ce au aparut suspiciuni ca ar fi depus marturie mincinoasa, Negulescu socheaza din nou. Anchetatorul care a deschis dosarul contra lui Sebastian Ghita a raspuns evaziv la intrebarile magistratilor Inaltei Curti.Citeste si: Audiere SOC la Inalta Curte: Procurorul…

- Fostul sef al Politiei Romane Petre Toba a fost audiat, vineri, de magistratii instantei supreme in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru dare de mita, spalarea banilor, cumparare de influenta, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova. Citeste mai mult: adev.ro/p2fral

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat in calitate de martor la DIICOT, in dosarul chirurgului Mihai Lucan. Informatia a fost confirmata de demnitar pe contul sau de Facebook. Initial, Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a fost audiat aseara la DIICOT in dosarul medicului Mihai Lucan. Bodog recunoaște ca a fost audiat la DIICOT și a spus ca a dat declaratii complete in calitate de martor.”In calitate de ministru al Sanatații, am colaborat instituțional cu magistrații DIICOT…