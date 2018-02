Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Cosma a prezentat, duminica, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA Ploiesti sa dea o declaratie neadevarata la instanta.

- Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, in ”Ediție speciala”, dovada ”Paraditul”. Fostul deputat a facut publice doua fotografii cu Gabriela Florea, polițist judiciar DNA Ploiești. Fotografile au fost realizate in camera martorilor protejați. ”Am dat o declarație intr-un dosar, pe care am dorit sa nu…

- Vlad Cosma continua seria dezvaluirilor. Duminica seara a prezentat o inregistrare cu procurorul DNA Giluela Deaconu, respectiv cel de al patrulea procuror din cadrul DNA Ploiești, careia fostul deputat i-a facut plangere penala. ”In aceasta inregistrare vom auzi vocile domnului Onea, a procurolului…

- "Am facut o sesizare catre Inspectia Judiciara a CSM pentru a demara cercetarile disciplinare pentru cele pe care le-am constatat in dezvaluirile care au fost facute publice aseara (joi, n.r.), cum nilte domni procurori care aveau cu totul alte atributii incercau sa falsifice dosare petnru a-mi fabrica…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, declara faptul ca Vlad Cosma a fost martor cu identitate protejata in dosarele DNA și s-a dus benevol de mai multe ori la sediul DNA Ploiești. In replica, Vlad Cosma prezinta un schimb de mesaje cu procurorul Negulescu in care arata ca a refuzat sa fie…

- Incepe dezastrul la unitate de elita a sefei DNA Laura Kovesi. Inspectia Judiciara a anuntat vineri, 16 februarie 2018, ca a inceput ancheta efectiva in cazul "Paradeala de la DNA Ploiesti", dupa ce luni, 12 februarie, s-au sesizat din oficiu cu privire la filmarile publicate de Antena 3, in care fostul…

- Antena 3 a prezentat noi inregistrari cu procurorii DNA Ploiești! In cel de-al patrulea episod oferit de Vlad Cosma, fost deputat PSD, a prezentat un clip audio in care procurorul Mircea Negulescu il ia ca ținta pe Daniel Savu, senator PSD laz acel moment. Cosma a prezentat inregistrari care au legatura…

- In contextul in care procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a afirmat ca „asistam la un festival disperat al inculpaților”, noi inregistrari cu procurorii DNA Ploiești au fost facute publice de Vlad Cosma care a acuzat Direcția Naționala Anticorupție ca „fabrica dosare”. Laura Codruța Kovesi a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca i-a solicitat procurorului sef DNA sa analizeze initierea demersurilor pentru revocarea din functie a doi polițiști detașați la DNA Ploiești, cei doi aparand in inregistrarile prezentate in spațiul public de Vlad Cosma. Insa, Laura Codruța Kovesi…

- Laura Codruța Kovesi va susține o conferința de presa, la sediul DNA, la 19:30. Conferința de presa a procorurului-șef al DNA vine in contextul scandalului in care este implicata insituția pe care o conduce și DNA Ploiești, condusa de procurorul-șef Lucian Onea. Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a…

- Presedintele CSM, Simona Camelia Marcu, a sustinut, astazi, la ora 14,00, o declaratie de presa referitoare la unele probleme de actualitate din sistemul judiciar. In urma scandalului produs de dezvaluirile lui Vlad Cosma despre modul de lucru din DNA Ploiești, Simona Camelia Marcu a cerut Inspecției…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma nu s-a prezentat, marți, la DNA Ploiești, unde a fost citat in vederea audierii. In schimb, a intervenit, seara, la un post de televiziune, explicand aceasta absența, dar și pentru a lansa acuzații deosebit de grave la adresa unui magistrat.

- Fostul deputat Sebastian Ghita a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma, in ultimele zile, inclusiv prin publicarea unor inregistrari care ar fi fost efectuate in sediul DNA Ploiești.

- Antena 3 a prezentat o noua inregistrare facuta de Vlad Cosma, fostul deputat PSD, in care apar și procurorii DNA Ploiești, Lucian Onea, procuror-șef, și Mircea Negulescu, procurorul de caz.Pe inregistrare se aude cum Mircea Negulescu ii cere lui Vlad Cosma sa il convinga pe tatal sau, Mircea…

- "Am fost pus sa fac declaratii in fals si pe aceasta am ajuns suspect, inculpat si trimis in judecata. Negulescu m-a chemat in 2014 si m-a pus sa dau o declaratie de care habar nu aveam. Au fost tot felul de amenintari. E usor sa te vizeze cineva cand esti arestat. Cand nu stiai ce sa spui, iti dadeau…

- Fostul deputat Vlad Cosma aduce o noua serie de acuzatii procurorului-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea. Intr-o interventie la Antena 3, luni seara, Cosma a spus ca Lucian Onea ar fi fabricat dosarul „Tony Blair”. „Onea s-a dat de gol pentru ca nu știe ce inregistrari mai sunt și nu știe cum sa se apere.…

- Adrian Radulescu, fost adjunct IPJ Prahova, a declarat luni seara, la Antena 3, ca cei doi magistrati, Lucian Onea si Mircea Negulescu, i-ar fi cerut favorizarea unor persoane in perioada in care facea parte din conducerea Inspectoratului. Adrian Radulescu a fost reținut de Direcția Naționala Anticorupție…

- DNA Ploiești, unitatea de elita a procurorului-șef Laura Codruța Kovesi, este in centrul unui nou scandal. Actorii principali sunt șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, precum și vestitul procuror „Portocala”, Mircea Negulescu, care, la ora actuala, nu mai face parte din aceasta structura.Citește…

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a facut primele precizari dupa ce a aparut intr-o inregistrare prezentata de Vlad Cosma, sustinand ca nu a avut intelegeri ilicite sau neloiale cu inculpatii. Intrebat daca vocea de pe inregistrare ii apartine, Onea a raspuns: ”Posibil sa fie vocea mea”.

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a declarat, luni, ca la DNA Ploiesti nu au fost niciodata falsificate probe si nici nu au fost facute intelegeri ilicite cu inculpatii. "In legatura cu afirmatiile facute de inculpatul Vlad Cosma, ieri, si cu discutiile care au aparut in mass…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea a oferit astazi (12 februarie 2018), intr-o conferința de presa, primele reactii in urma dezvaluirilor facute duminica seara de fostul deputat Vlad Cosma și de omul de afaceri, Sebastian Ghița. In celebra inregistrare sunt incluse niste pasaje audio in care se arata ca…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea a spus, astazi, intr-o conferința de presa, in urma dezvaluirilor facute, ieri seara, de fostul deputat Vlad Cosma și de omul de afceri, Sebastian Ghița, ca la DNA Ploiești a fost respectata legea.

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- DNA Ploiesti nu a falsificat niciodata probe si a respectat intotdeauna legea, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, seful DNA Ploiesti, Lucian Onea. El a spus ca procurorii structurii pe care o conduce au fost avertizati de persoane din anturajul lui Vlad Cosma ca va urma un atac, ceea ce s-a…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a facut plangere penala impotriva unor procurori de la DNA Ploiești pe care ii acuza de cercetare abuziva, represiune nedreapta și constituire a unui grup infracțional organizat.

- Procurorii DNA au anunțat luni, printr-un comunicat de presa, ca membrii ai familiei Cosma ar fi incercat sa șantajeze procurorii de la DNA Ploiești. Obiectul șantajului era despre pretinse favoruri solicitate de Mircea și Vlad Cosma in dosarul care sta sa se incheie definitiv la instanța suprema, in…

- Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a reacționat dupa dezvaluirile fostului deputat PSD, Vlad Cosma, solicitandu-le lui Tudorel Toader și Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, sa acționeze „in numele romanilor care mai cred in țara lor”. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a prezentat, duminica…

- Fostul deputat Vlad Cosma, autorul inregistrarilor difuzate duminica seara la Antena 3, reactioneaza la comunicatul DNA in care este acuzat ca ar fi dorit sa santajeze procurorii DNA, prin intermediari, pentru a-si castiga o situatie juridica favorabila."Ca raspuns la comunicatul DNA:…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a sustinut, prin intermediul unei inregistrari transmise Antena 3, ca procurori de la DNA Ploiesti l-au amenintat cu arestarea surorii lui daca nu ii denunta pe Sebastian Ghita si Victor Ponta.

- DNA a iesit la rampa cu un punct de vedere absolut penibil, care demonstreaza nu doar teama de a se afla adevarul, ci si disperarea cu care anumiti procurori si persoane din conducerea DNA-ului se tin de scaunele pe care le ocupa. Ei sustin ca inregistrarile prezentate de fostul deputat Vlad Cosma ar…

- Inspectia Judiciara a luat decizia de a demara o ancheta in urma inregistrarilor prezentate duminica seara, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat informatiile aparute in spatiul public in seara zilei de 11 februarie 2018 si a decis sesizarea din oficiu.…

- Conducerea Inspectiei Judiciare anunta, luni, ca a decis sesizarea din oficiu pentru verificari prealabile pentru a stabili daca exista indicii privind savarsirea vreunei abateri disciplinare in cazul inregistrarilor prezentate, duminica seara, de fostul deputat Vlad Cosma.

- DNA il acuza pe fostul deputat PSD Vlad Cosma ca a incercat sa denatureze situatia din dosarul lui Sebastina Ghita, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal si le-a distribuit unor posturi TV.

- Antena 3 a facut publica, duminica seara, o inregistrare care arunca in aer DNA și care devoaleaza mișcarile unui grup infracțional organizat in cadrul instituției. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma dezvaluie informatii cutremuratoare referitoare la comportamentul socant al procurorului Portocala. Acesta…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, aflat de aproape un an de zile in Serbia, a aparut intr-un interviu la Antena 3 dupa ce postul a prezentat mai multe inregistrari cu fostul deputat PSD Vlad Cosma care acuza procurorii DNA Ploiești ca fabrica și planteaza probe. „Au urmat dezvaluirile facute de sora mea…

- Un fost director al SC Hidro Prahova SA, societate deținuta integral de Consiliul Județean Prahova, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu susendare dupa ce a recunoscut ca a luat mita peste 50.000 de lei. Dumitru Pantea a incheiat un acord de recunoaștere a vinovației cu procurorii DNA Ploiești…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a lui Ionel Arsene, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al PSD Neamț, sub…

- Procuroarea anticorupție Mihaiela Moraru Iorga, urmprita penal de catre colegii sai de la DNA Ploiești sub acuzațiile de favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata, a ajuns din nou vineri la DNA Ploiești pentru a fi audiata. Moraru Iorga a venit la Ploiești insoțita de catre avocata…

- Intrebat daca a discutat cu Carmen Dan despre faptul ca aceasta a gasit un dispozitiv de inregistrare in apartamentul in care locuieste, premierul a replicat: ”Nu am discutat, daca simtea nevoia ma suna”. ”Asa, ca sa o intreb ce mai gaseste domnia sa prin casa?”, le-a mai spus premierul jurnalistilor,…