- Vlad Cosma, fostul deputat PSD, vorbește in aceasta seara (n.r.- duminica), la Antena3 despre momentul in care Mircea Negulescu i-a cerut primele ilegalitați, mai exact momentul in care a inceput sa-l inregistreze, atat pe el, cat și pe Lucian Onea, șeful DNA Ploiești. Acesta a prezentat noi despre…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Unul dintre martorii carora li se dictau denunțuri, Razvan Alexe, a facut o serie de declarații in direct, in emisiunea "Sinteza Zilei", de la Antena 3. "Ce va pot spune din ce am vazut pe inregistrarile lui Vlad Cosma, eu am spus ca nu-l cunosc pe Sorin Chirila și danșii au insistat ca-l cunoaștem…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, spune ca nu a vazut inregistrarile in care fostul deputat PSD Vlad Cosma acuza procurorii de la DNA Ploiești ca ar fi fabricat probe in anumite dosare. Imaginile au fost difuzate de catre Antena 3. Intrebat daca el crede ca procurorul-sef al…

- Vlad Cosma, citat marți la DNA Ploiești, nu se va prezenta la audieri, deoarece nu se afla in țara. Informația a fost confirmata de sora lui, deputatul PSD Andreea Cosma, relateaza Agerpres. Deputatul PSD Andreea Cosma a anunțat ca fratele sau nu se va prezenta la audieri, deoarece nu se afla in țara.…

- Denunțatorul lui Sebastian Ghița nu exista. Informatia a fost facuta publica luni seara, la Sinteza Zilei, unde Vlad Cosma a declarat ca Serghei Petrus este un nume inventat, iar oamenii care apar in tabelele solicitate de procurorul Onea nu au habar ca numele si numerele lor de telefon sunt vehiculate,…

- Andreea Cosma, deputata PSD, a prezentat, luni seara, la Antena 3, cateva mesaje de amenințare pe care le-ar fi primit pe data de 23 ianuarie. ”Probabil de la domnul Negulescu!”, a identificat destinatarul Vlad Cosma, fratelele deputatei, cu referire la procurorul Mircea Negulescu. ”Daca…

- Il credeam pe Sebastian Ghița un tip deștept. Pina duminica seara, cind a acceptat sa i se ia prin telefon un interviu de catre Mihai Gadea și Mircea Badea la Sinteza zilei de la Antena 3, dupa dezvaluirile lui Vlad Cosma despre cum s-au nascocit și plantat probe intrun dosar administrat de «Unitatea…

- „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public le are in anumite momente. (...) Plangerea a depus-o unul dintre inculpatii care este judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Aceasta plangere…

- Razvan Alexe – principalul martor al DNA in dosarul de șantaj deschis in urma inregistrarilor realizate de fostul deputat Vlad Cosma și prezentate in premiera, duminica seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, a fost audiat, luni, la sediul central al DNA, din Capitala. La ieșirea din sediul…

- Direcția Naționala Anticorupție Ploiești a ținut o conferința de presa in care a vorbit despre dezvaluirile facute, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma, care a facut publice inregistrari...

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni, la Antena3, ca se afla pana vineri in Japonia. Acesta a spus ca nu va sesiza Inspecția Judiciara, considerand ca nu mai este necesar. De asemenea, ministrul Justiției a afirmat ca in urma dezvaluirilor facute de Vlad Cosma și de Mihaiela Iorga…

- Surse judiciare confirma pentru Libertatea.ro depunerea unei plangeri penale formulate de Vlad Cosma dar atrag atenția ca nu s-a constituit inca un dosar penal pe baza acestei acțiuni. Concret, explica sursele citate, Vlad Cosma a depus doar plangerea dar nu și probele pe care acesta le-a devoalat public…

- „Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de control al ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la domnul Tudorel Toader, in mod…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a sustinut, prin intermediul unei inregistrari transmise Antena 3, ca procurori de la DNA Ploiesti l-au amenintat cu arestarea surorii lui daca nu ii denunta pe Sebastian Ghita si Victor Ponta.

- Odata ce un post de televiziune a prezentat, seara trecuta, inregistrari cu presupuse discutii dintre deputatul Vlad Cosma si un procuror, DNA-ul a reactionat. Si a dat publicitatii un amplu comunicat, in care include si stenograme. Redam in cele ce urmeaza comunicatul DNA: “Cu referire la emisiunea…

- Noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecatorul Simona Marcu, a reacționat dur dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma cu procurorii DNA Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu, prezentate in premiera, duminica seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dar și…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat dupa dezvaluirile incendiare ale fostului deputat Vlad Cosma. Acesta a lansat luni un apel la adresa ministrului Justiției.'Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate', a spus Codrin Ștefanescu, la sediul PSD. - in curs de…

- Sebastian Ghita a intrat in direct la Antena 3, prin telefon, dupa ce Vlad Cosma a facut publica o inregistrare in care prezinta presupuse abuzuri ale lui Mircea Negulescu, inregistrari in care Cosma afirma ca a fost pus sa falsifice probe impotriva lui Ghita. Iata cateva dintre declaratiile lui Ghita: …

- Jurnalistul Catalin Tolontan o someaza pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa raspunda public in fața dezvaluirilor șocante pe care fostul deputat PSD, Vlad Cosma, le-a facut duminica seara la Antena3.Vlad Cosma RUPE TACEREA: 'Seful DNA mi-a cerut SA FALSIFIC documente' Cum ar fi FALSIFICAT…

- Noaptea dezvaluirilor! Antena 3 anunta ca in cadrul emisiunii Sinteza Zilei vor publica noi inregistrari si documente care vor zgudui din temelii Directia Nationala Anticoruptie! Mihai Gadea si Mircea Badea promit si publicarea unor marturii despre crima organizata de la varful DNA. …

- Ministrul Muncii vine cu replica, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis un mesaj transant privind legea pensiilor. Intr-o interventie la Antena 3, Lia Olguta Vasilescu a precizat ca legea pensiilor este o prioritate pentru Guvern si trebuie adoptata cat mai repede. Insa, desi Dragnea…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Marius Dobre, reacționeaza la mobilizarea protestatarilor, sambata, 20 ianuarie, in Piața Univeristații din București. Invitat in studioul Antena 3, Dobre s-a intrebat retoric daca protestul este unul anunțat sau autorizat, dupa care a facut referire la violențele…

- ”Transpunerea directivei e o obligație a statului roman. In 2001, Constituția a fost revizuita. Pe noi ne intereseaza ca judecatorul sa fie supus legii și s-a renunțat la elemente subiective. Avem un nou Cod de procedura penala care vorbește despre masurile ce pot fi luate in procesul penal, folosind…

- Consiliul National al Audiovizualului a discutat astazi doua editii din luna iunie ale emisiunii „In gura presei“, prezentata de Mircea Badea, care au atras 465 de reclamatii. Dupa vizionare si deliberari, membrii CNA au decis sa penalizeze postul Antena 3 o somatie publica si o amenda.

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a somat public Antena 3 pentru doua editii ale emisiunii „In gura presei” in care prezentatorul Mircea Badea a criticat protestatarii din Piata Victoriei, folosind un limbaj injurios, conform News.ro. Intr-una din edițiile reclamate, Badea spus ca oamenii…

- STIRIPESURSE.RO a scris, in exclusivitate, despre o posibila amenințare pe care deputata USR, Cosette Chichirau, ar fi facut-o la adresa colegei sale de Camera, Steluța Cataniciu, de la ALDE. Chichirau a declarat, miercuri seara, la Antena 3, in cadrul unei intervenții telefonice, ca nu a amenințat-o…

- Cristian Tudor Popescu compara actuala clasa politica de la București cu cea care l-a fortat pe Regele Mihai sa paraseasca Romania, acum 70 de ani.Invitat la "Jurnalul de Seara", jurnalistul i-a asemanat pe actualii presedinti ai celor doua Camere din Parlament, cu Gheorghe Gheorghiu-Dej si…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu. Este reacția BNR dupa…

- ”Daca aș avea un buton, l-aș baga la pușcarie pe viața pe Ludovic Orban!” a spus Mircea Badea, la Antena 3, in emisiunea pe care o realizeaza. Realizatorul TV a mai subliniat ca a auzit ca președintele PNL este vegetarian și a menționat ca intr-un mediu in care nu exista posibilitatea intervenției…