Vlad Boeriu (Deloitte): In combaterea evaziunii, trebuie sa se porneasca de la solutii pentru controale mai eficiente

- O delegație a Primariei Suceava, condusa de viceprimarul Marian Andronache, va fi prezenta in zilele de 20 și 21 martie, la Manchester, in Marea Britanie, la conferinta finala a proiectului „SMART IMPACT – Solutii inovatoare pentru dezvoltare institutionala durabila”. Proiectul este cofinantat de Uniunea…

- Finantarea startup-urilor incepe sa atraga atentia bancilor, care, in trecut, au fost reticente in a acorda credite unor firme aflate la inceput de drum. De ce au neglijat bancile acest segment de piata si ce le-a facut sa ia in calcul si acest business? Posibile explicatii a oferit Vladimir Kalinov,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a purtat, marti, o alta serie de discutii cu sindicalistii pe baza regulamentului de sporuri, precizand ca acestea vor ramane plafonate la 30%, dar ca se vor gasi solutii, chiar daca sindicalistii au anuntat ca nu vor renunta la proteste. "Inca negociem,…

- Le folosim zilnic la mers dar asta nu este suficient pentru a le menține frumoase și tonifiate. Și, dupa parerea mea, așa trebuie sa fie pentru a purta pantaloni scurți sau fuste. Daca forma nu ne-o poate...

- Stari de oboseala, lipsa puterii de concentrare, dureri de cap, apatie si stari de tristete si de iritabilitate: sunt cele mai intalnite simptome ale acestei neplaceri. Potrivit statisticilor, femeile sunt de doua ori mai predispuse decat barbatii la astenia de primavara. Astenia apare mai ales la persoanele…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri rapoartele de țara pentru membrele Uniunii Europene, inclusiv Romania. Potrivit acestuia, cele mai importante critici aduse țarii noastre sunt ca oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul…

- Dupa decizia autoritaților de anul trecut de a aplica split TVA in Romania, subiectul a fost intors pe toate fețele de economiști, analiști, oameni de afaceri. Iar concluzia, ca de obicei in ultimul timp, nu a fost foarte clara. Tocmai la intrebarea „Este sau nu bun impozitul defalcat?“ incearca sa…

- Polițiștii din Breaza au desfașurat o acțiune pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei cu țigarete. Au fost aplicate sancțiuni in valoare de peste 10 000 lei, a fost intocmit un dosar penal și au fost ridicate in vederea confiscarii peste 900 de țigarete. La data de 3 martie,…

- Fostul ministru al Sanatații, senatorul PSD de Oradea Florian Bodog, și-a publicat bilanțul la șefia Sanatații romanești, postandu-l pe blogul sau. „Pentru Spitalul Județean din Oradea, in anul 2017, am alocat peste 1 milion de lei pentru achiziționarea de aparatura medicala, banii alocați…

- In REVISTA presei de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu pe tema vizitei la București a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans.Digi24: „Se vede și din satelit ce e aici”, a spus jurnalistul Cristian Tudor Popescu despre…

- Cum difera comportamentul antreprenorilor romani, cu firme in insolventa, in functie de regiunea geografica din care provin? Moldovenii sunt mai entuziasti, dar mai putin realisti, cei din centru si Vest sunt mai pragmatic, dar se incurca in socoteli, iar cei din Sud – rau intentionati. Este…

- Cateodata, mirosul neplacut al picioarelor apare in cel mai nepotrivit moment, fiind o problema cu care se confrunta aproape orice persoana. Provocat din cauza transpiratiei excesive, acesta poate fi indepartat daca acorzi o atentie sporita modului in care te ingrijesti. Picioarele sunt…

- Politia Romana a intreprins, saptamana trecuta, peste 800 de controale pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. In urma acestora, s-au constantat peste 100 de infracțiuni. Cele 813 de activitati si controale pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice care au fost interprinse saptamana…

- Mai mulți politisti din cadrul I.P.J. DOLJ- Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat, vineri, in județ o acțiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul „ morarit – panificație ”, aplicand amenzi in valoare ...

- Daniel Tudor, vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a anuntat ca programul cu Banca Mondiala de informatizare a Fiscului este intr-o faza intarziata, insa institutia se afla in dialog pentru a gasi solutii, scrie Agerpres. 1 1 0 1 0 0

- 'Am facut o initiativa prin care ne propunem sa modificam vestita Lege a evaziunii fiscale, in primul rand sa avem o definitie a evaziunii fiscale, pentru ca nu avem una in momentul de fata. Multi spun ca nu e nevoie de definitie, pentru ca ai Codul penal. Evaziunea fiscala, din punctul nostru de vedere,…

- La aceasta ora, pe DN1, in județul Prahova, este in desfașurare o acțiune rutiera care are ca principal scop prevenirea și combaterea excesului de viteza, dar și prevenirea altor cauze generatoare de accidente rutiere.

- "In legatura cu noua propunere care va fi facuta pe formularul unic pentru persoanele fizice: incercam sa il cream intr-o maniera facila pentru contribuabili. Speram sa fie un formular inteligent. Nu stiu daca vom reusi tehnic sa avem o aplicatie asa cum ne-o dorim. In formula actuala va fi o surpriza…

- Una dintre problemele cel mai des ridicate de reprezentantii service-urilor o reprezinta dorinta de a dialoga direct cu reprezentantii autoritatilor, pentru a le transmite problemele cu care se confrunta si a primi raspunsuri direct de la acestia. In acest scop, sambata, 24 februarie, incepand…

- Politia Romana are ca prioritate asigurarea integritatii fondului forestier, actionand permanent pentru combaterea taierilor ilegale de arbori si a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulatia, depozitarea, prelucrarea primara si comercializarea materialului lemnos. In ultima saptamana, au…

- Daca va confruntați cu durere și presiune la nivelul feței, insoțita de senzație de nas infundat sau plin cu secreții, atunci suferiți de sinuzita. Sinuzita este o infecție a membranei mucoase...

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat in perioada 13 – 14 februarie a.c. pentru prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul produselor agroalimentare și pentru protejarea populației impotriva unor acte de comerț ilicit. In…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat in perioada 13 – 14 februarie pentru prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul produselor agroalimentare si pentru protejarea populatiei impotriva unor acte de comert ilicit. In cele…

- Cei 19 procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj au avut de solutionat in cursul anului trecut 11.117 cauze, cu trei la suta mai putine decat in 2016, a declarat marti, 12 februarie, in cadrul unei conferinte de presa, Crin Bologa, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalului…

- In urma acțiunilor desfașurate pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, polițiștii au constatat 136 de infracțiuni, au aplicat aproape 2.000 de sancțiuni contravenționale și au confiscat peste 1.000 de metri cubi de material lemnos, precum și autovehicule, transmite IGPR. De la inceputul…

- Politia Romana desfasoara permanent activitati pentru prevenirea si combaterea braconajului piscicol. In urma activitatilor desfasurate, in ultimele doua saptamani, de politistii Serviciului de Politie Delta Dunarii, au fost constatate 8 infractiuni, au fost aplicate 7 amenzi si confiscate peste 7 tone…

- Asociatia ACCEPT si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) au anuntat, joi, ca implementeaza, in perioada ianuarie 2018 – iunie 2019, un proiect cu finantare europeana intitulat „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI”, care are obiectivul de a creste capacitatea autoritatilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Politia Romana va prezenta in maximum doua saptamani solutii cu privire la programul de lucru al politistilor, pentru a nu mai fi nevoie sa fie chemati oameni de acasa si sa asigure totusi continuitatea.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu o echipa de experți ai DG ECFIN (Direcția Generala Afaceri Economice și Financiare din cadrul Comisiei Europene), care intreprinde, in perioada 5-9 februarie, o misiune de evaluare a celor 10

- Dobanzile bancare vor creste in continuare pe piata din Romania, in ritmuri moderate, desi in prezent asistam la o relativa stabilitate. Trendul este deja setat in aceasta directie nu doar in Romania, ci in intreaga lume, sustine presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin…

- Doua doamne intra intr-un compartiment de tren bine incalzit, a carui fereastra era deschisa. Una dintre ele inchide fereastra. Cealalta spune:- Va rog sa o deschideti la loc, altfel am sa mor sufocata aici! - Imi pare rau, dar nu pot. O sa mor de frig. Cele doua incep o discutie care devine...

- ING Romania anunta un nou model operational implementat in 33 de sucursale proprii si integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitale. Astfel, pe parcursul acestui an, ING va face tranzitia catre un model digital de tip self-service si va recrea fluxul operational, in contextul in care…

- Pe parcursul anului 2018, ING va face tranziția catre un model digital de tip self-service și va recrea fluxul operațional. Amprenta teritoriala ING ramane aceeași, compania avand in total 180 de sucursale la nivel național. „ING se reinventeaza de cațiva ani și reinventeaza experiența de…

- caștigand peste 200 MW la prima licitație din țara Enel X, noua divizie de servicii energetice avansate a grupului Enel , a caștigat, prin intermediul subsidiarei sale americane EnerNOC, Inc, companie specializata in soluții de echilibrare a rețelei prin gestionarea consumului, o capacitate de 217…

- Romanii adopta repede inovatiile, insa scalarea are loc mult mai greu decat in alte piete, este de parere Gabriel Ghita, VP Business Development in cadrul Mastercard, pe regiunea Europei Centrale si de Est. El a declarat in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking ca se asteapta la consolidarea…

- Programul de Guvernare asumat de Viorica Dancila: Masuri economice amanate, și modificarea legislației pentru a impiedica abuzurile celor din justiție. Documentul care a fost trimis la Parlament urmeaza sa fie votat o data cu noul Cabinet condus de europarlamentarul Viorica Dancila. PSD-ALDE vrea modernizarea…

- Bucuresti, 26 ian /Agerpres/ - Modernizarea legislatiei privind sistemul judiciar, pentru a impiedica "aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului", ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare in actualul mandat al Comisiei Europene, imbunatatirea conditiilor din…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus astazi cererea de finanțare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila.Proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei naționale in domeniul TIC (Agenda Digitala pentru Romania) și…

- Companiile de IT au eliminat, in medie, 70% din discursurile ilegale de incitare la ura care le-au fost semnalate, releva a treia evaluare a Codului de conduita privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ura din mediul online, realizata de ONG-uri si entitati publice si publicata vineri,…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Harghita au aplicat, de la inceputul anului, amenzi in valoare 91.000 lei, in urma unor controale pentru combaterea evaziunii fiscale. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat joi ca…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit in cadrul unei emisiuni la Antena 3 si despre activitatea Guvernului, dar si despre restructurarea acestuia."Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetatenii. Noi ne am indeplinit partea de guvernare pentru perioada de timp. Am marit salariile, pensiile, am inceput anul…

- ”In conformitate cu Programul de Guvernare propus și asumat de catre actuala Coaliție de Guvernare, CNMR solicita reprezentanților PSD-ALDE menținerea și consolidarea unui Minister al Cercetarii și Inovarii. Necesitatea unei astfel de instituții survine atat din autoritatea necesara valorificarii…

- Ca urmare a dezinformarii facute de catre opoziția politica pe marginea bugetului de stat pe anul 2018, ma simt dator sa le prezint albaiulienilor adevarata realitate și impactul pe care noul buget il va avea in viața romanilor. In ce privește referințele președintelui Iohannis cu privire la deviația…

- In perioada 18-22 decembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Cluj au desfașurat acțiuni, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și a faptelor ilicite din domeniul comerțului cu produse alimentare și nealimentare. Read More...