Stiri pe aceeasi tema

- Autor al dublei care a decis meciul Poli Iasi - Viitorul 1-2, Ianis Hagi (19 ani) a prins incredere in fortele sale si i-a transmis lui Cosmin Contra ca, din punctul sau de vedere, ar putea juca "fara probleme" in echipa nationala. Totusi, scopul lui Ianis e mai intai sa ajunga...

- Lansata acum aproape un deceniu, in 2010 mai exact, colaborarea dintre nemții de la Daimler pe de o parte și Renault-Nissan de cealalta parte este mai solida ca niciodata. Dupa 8 ani de apariții interesante dezvoltate și/sau produse in colaborare, cele doua entitați vor sa-și extinda parteneriatul și…

- Un parteneriat pe termen lung cu Romania este absolut important pentru bunastarea tuturor partilor implicate, inclusiv pentru compania Bell, a declarat Steve Mathias, vicepresedinte in cadrul Bell, intr-un interviu pentru MEDIAFAX si Monitorul Apararii si Securitatii.

- Dorinel Munteanu este noul antrenor al Concordiei Chiajna, el inlocuindu-l pe Ionut Badea, al carui contract a fost reziliat sambata. "Am preluat echipa fara ezitare. Nu datorita faptului ca mi-am dorit foarte mult sa antrenez, ci pentru ca am urmarit cateva jocuri ale Concordiei si am incredere.…

- Presedinta organizatiei de femei a PSD, Rovana Plumb, considera ca in Anul Centenarului presedintele Romaniei, cel care ar trebui sa uneasca propunerile valoroase, este mai preocupat de propria campanie electorala si ca seful statului indeamna romanii sa se lupte intre ei si ameninta premierul sa faca…

- Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi seara, dupa calificarea in play-off-ul Ligii Europa, ca formatiei bucurestene i-a “trecut glontul pe la ureche”, insa este bine ca a fost increzatoare ca poate accede in faza urmatoare, relateaza news.ro“Ne-a trecut glontul pe la ureche,…

- Mirabela Dauer a recunoscut ca beneficiile pe care aceștia le urmareau in majoritatea cazurilor erau de imagine. Mirabela Dauer a revenit in forta dupa extirparea rinichiului. Cat incaseaza acum interpreta pentru un concert "Cred ca m-am invatat minte... Eu iubesc foarte tare oamenii.…

- Președintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferințe de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agențiilor de informații din SUA privind ingerințele Moscovei."Așa…