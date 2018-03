Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu afirma ca fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a declarat la sedinta comisiei parlamentare de control al activitatii SRI ca au existat politicieni care se ofereau voluntari sa ofere informatii si solicitau intalniri cu conducerea Serviciului in schimbul…

- ”Domnul Maior și domnul Coldea, daca vor sa vorbeasca, maine Dragnea face 150 de ani de pușcarie. Dragnea nu știe nimic compromițator despre Maior și Coldea. Absolut nimic! In schimb, ei știu despre Dragnea. Deci cocoșelile astea ale lui sunt la stilul ”hai sa negociem”. Și cu Kovesi ați vazut ca…

- Victor Ponta a facut o dezvaluire-bomba despre iubita lui Liviu Dragnea! Conform fostului șef al PSD, Irina Tanase, actuala iubita a lui Dragnea, a fost motiv de negociere intre președintele Camerei Deputaților și George Maior și Florian Coldea, cand ultimii doi conduceau SRI.”Cand il ruga…

- Astazi a fost Cod Rosu la Comisia Parlamentara a SRI. Florian Coldea a fost interogat timp de opt ore, iar, la final, seful Comisiei, Claudiu Manda, a spus totul."A fost intrebat daca a avut vreo implicare in promovarea unui sef al Camerei Deputatilor. A negat", a spus Manda, care a anuntat…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat mai bine de opt ore in Comisia de Control a SRI. La final, președintele Comisiei, Claudiu Manda, a explicat ca nu s-a atins subiectul chermezelor la care ar fi participat Liviu Dragnea, la vilele de protocol ale SRI.”Subiectul…

- La intrarea in sala unde are loc audierea, Coldea a afirmat: „Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si e o institutie fundamentala a statului roman, sa raspund tuturor intrebarilor adresate de comisie, asa cum am facut intodeauna". El trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a declarat, luni, ca il sustine pe Liviu Dragnea la conducerea PSD, dar ca, din punctul lui de vedere, o confirmare oficiala a acestuia in fruntea partidului trebuie sa se manifeste "in mod democratic".

- Daniel Buda cheama partidele de opozitie in jurul PNL. Un deputat USR ii acuza insa pe liberali de ipocrizie Liderii liberalilor clujeni cred ca desemnarea lui Ludovic Orban candidat pentru functia de prim-ministru si sustinerea pentru Klaus Iohannis sunt demersuri politice normale pentru principalul…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a postat, la finalul Congresului, un mesaj cu subinteles pentru Liviu Dragnea. Plesoianu ar fi vrut sa candideze pentru functia de vicepresedinte al partidului, insa a renuntat dupa ce Dragnea a impus sistemul de alegeri pe criterii geografice, care nu i-ar fi lasat lui…

- Deputatul liberal Cristian Achitei si-a exprimat, duminica, ingrijorarea fata de "accentele ultranationaliste" din discursul presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sustinut la congresul extraordinar al partidului.De asemenea, parlamentarul PNL este nemultumit fata de decizia lui Dragnea de a "continua…

- Deputatul independent Remus Borza nu exclude nimic in ceea ce o privește pe Viorica Dancila, premierul Romaniei. "Viorica Dancila, cel puțin in aparența, nu e omul unei astfel de surprize (n.r. referindu-se la un nou centru de putere), dar nu se știe niciodata. Se mai poate umfla tarața. Poate sa…

- "Am citit acest editorial al domnului Oprea si nu credeam ca o sa faca o asemenea greseala. Dupa congres o sa povestesc cum a fost atunci", a spus Dragnea. ”Au existat momente”Gabriel Oprea sustine ca Liviu Dragnea a ajuns presedintele PSD "si cu ajutorul" sau si "sprijinul UNPR". "Am…

- Fostul ministru Gabriel Oprea afirma, intr-o postare pe Facebook, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care „a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal“.

- Ape tulburi in PSD inaintea congresului care ar putea schimba lucrurișe in partidul condus de Liviu Dragnea. Mai exact, vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, le-a raspuns dur lui Codrin Ștefanescu și Catalin Radulescu, dupa ce, cei doi lideri PSD au criticat politica partidului in privința…

- Radulescu, dupa CEx al PSD: Ne-a fost interzisa candidatura. Alegerile, o farsa Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, miercuri, ca a contestat hotararea CEX PSD care a interzis membrilor de partid sa candideze la Congres, iar daca aceasta nu va fi rezolvata va merge in instanta, afirmand ca 99%…

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, reprezentant al USR in Comisia de control a activitatii SRI, a declarat, marti, faptul ca parlamentarii puterii au votat impotriva chemarii la audieri a lui Liviu Dragnea si pentru amanarea audierii lui Florian Coldea pentru saptamana viitoare, adica exact dupa Congresul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, reacționeaza dupa schimbul de replici dintre Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu, spunand intr-o postare pe Facebook ca are o „senzație de rau organic” și „o senzație de dezgust”.„Am urmarit chiar acum cateva clipe diverse declarații ale unor lideri PSD. Am reținut,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, ca niciodata nu a fost la vreo zi onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, mentionand ca va vorbi despre ceea ce stie in Comisia de control a SRI. "In ceea ce priveste ce am eu de spus, am spus ca voi spune in Comisia SRI tot ceea…

- Dragnea: Nu am fost la vreo onomastica a lui Maior sau Coldea. Prea mult vorbim despre securisti Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca nu a fost la vreo onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, negand astfel afirmatiile fostului sef SRI. "Nu am avut sa ma vad cu Maior în…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi ca din partea sa personal nu a existat in ultimii ani niciun fel de actiune impotriva sistemului judiciar. "Mi-a zis si mie despre aceasta senzatie si i-am spus ca daca dumnealui sau doamna Cristea, care era prezenta la masa, poate spune…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a devoalat joi seara despre temele pe care le-a abordat la intalnirea cu Frans Timmermans. Președintele PSD a declarat ca a discutat cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene despre legile justiției, despre ridicarea MCV, dar și despre modificiarea Codurilor Penale din Romania.…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior , ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, susține ca in Romania se trece la ”next level”, iar Trinomul Klaus-Kovesi-Klemm fac un upgrade și trec de la Statul Paralel la Statul Nazist. Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea: trei grei ai partidului spun PAS la Congresul PSD ”Sunt…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a acuzat-o, miercuri, de minciuna pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, inainte de votul pe motiunea simpla contra acesteia, subliniind ca prezentarea de date inexacte Parlamentului si presedintelui Romaniei poate constitui infractiune. Deputatul liberal de Gorj le-a cerut…

- Deputatul liberal de Gorj, Dan Vilceanu, a avut un schimb de replici cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Liberalul a solicitat sa nu mai fie tolerata spunerea de minciuni de la tribuna parlamentului, asa cum a facut ministrul Mu...

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a afirmat, miercuri, inaintea votului final asupra motiunii simple impotriva ministrului Muncii, ca Lia Olguta Vasilescu a mintit plenul, iar, potrivit Legii raspunderii ministeriale, prezentarea de date inexacte Parlamentului poate constitui infractiune.In replica,…

- Deputatul liberal Marilen Pirtea, rector al Universitatii de Vest din Timisoara, a declarat luni, intrebat cum vede faptul ca fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va preda cursuri la institutia de invatamant superior timisoreana, ca toti cei care au experienta in domeniul securitatii…

- Deputatul PMP, Eugen Tomac, solicita, presedintelui Camerei Deputatilor PSD, Liviu Dragnea, printr-o scrisoare deschisa postata pe Facebook , "urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor" a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de…

- Incintele in care Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI isi desfasoara activitatea ar putea deveni zone de securitate clasa I, dupa ce conducerea comisiei a trimis marti o solicitare Secretariatului General al Camerei Deputatilor in acest sens. Aceasta cerere vine exact inainte ca…

- Agenda incarcata astazi pentru comisiile de la Senat Senat. Foto: Arhiva. Agenda încarcata astazi pentru comisiile de la Senat. Printre subiectele dezbatute se afla propunerea legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României si proiectul de lege…

- Este o declaratie data de Victor Ponta, in calitate de martor, in data de 18 septembrie 2017, intre orele 11.24 – 12.32, in fata procurorului DNA Alexandra Carmen Lancranjan, zisa “Veverita”. In frangmentul prezentat de luju.ro, se poate observa ca Victor Ponta vorbeste despre modul autoritar…

- "SPP este o dramoleta de PR. Eu am fost ministru si nu am avut protectie SPP, pentru ca nu am cerut-o. Puteau foarte bine ministrii sa nu ceara protectie SPP, ea este oferita din oficiu doar primului-ministru. Deci chestia asta ca toti ministrii, care oricum sunt cei mai multi din UE si ne costa…

- Intrebata daca are ceva de reproșat președintelui PSD, Liviu Dragnea, care ar fi luat decizia schimbarii sale, Ecaterina Andronescu a raspuns: "M-aș fi așteptat sa o explice". In plus, Ecaterina Andronescu nu a fost susținuta, din punct de vedere politic, pentru a ocupa funcția de ministru…

- Deputatul PNL de Argeș, Danuț Bica, considera ca testul de “competența” al miniștrilor Guvernului Dancila a fost dat deja cu ocazia audierilor din Parlament, cand, de teama ca adevaratul ”profesionalism” al acestora va ieși la suprafața, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții celor doua…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- Daca Viorica Dancila a anunțat ca tot Guvernul renunța la protecția SPP, in urma acuzațiilor publice lansate de Liviu Dragnea la adresa generalului Pahonțu, predecesorii actualului premier nu renunța la serviciile SPP.Deputatul PSD Mihai Tudose, fost prim ministru, are paza si protectie SPP…

- Analistul politic Cozmin Gusa crede ca liderul PSD Liviu Dragnea, în ciuda dezmintilor pe care le-a facut într-o emsiune TV, este "consiliat" de generalul Florian Coldea si, cel mai probabil, de Serviciul de Informatíi Externe.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni seara ca, daca va fi chemat la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, va denunta lucruri pe care le-a calificat ca fiind parte a unei "istorii negre" a Romaniei. Dragnea a negat in context ca…

- Deputatul PSD Viorel Stefan, 62 de ani, seful comisiei de buget finante al Camerei Deputatilor a fost validat pentru functia de vicepremier. Stefan a mai indeplinit functia de ministru de Finante in Guvernul Grindeanu, dar a fost remaniat in urma unor acuzatii repetate venite din partea presedintelui…

- Presedintele filialei judetene PNL Hunedoara, deputatul Lucian Heius, a declarat joi, într-o conferinta de presa, ca viitorul guvern condus de Viorica Dancila va fi unul "de lunga durata", parlamentarul liberal apreciind ca premierul desemnat va respecta indicatiile primite de la…

- Catalin Ivan nu vede cu ochi buni noul Guvern care va fi condus de Viorica Dancila, dupa demisia lui Mihai Tudose."Componența acutalului Guvern o vad prost. Nu poți sa ai prim-ministru cu telecomanda in alta parte, exact ce avem noi acum. E un dezastru ca Guvernul ramane in forma actuala,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat ,joi, la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului.…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a anunțat pe Facebook ca va candida, cu sau fara susținerea partidului din care face parte, la alegerile prezidențiale din 2019. Deputatul spune ca a decis sa candideze dupa ce a vazut evoluțiile de pe scena politica din ultimii doi ani și pentru ca dorește sa lupte impotriva…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cât mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, în urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa…

- Deputatul PNL Pavel Popescu dezvaluie ca PSD a anulat in ultimul moment vizita reprezentantilor conducerii Camerei Deputatilor la Forumul Transatlantic NATO care a avut loc zilele trecute la Washington, "un gest fara precedent la acest nivel". "Cei doi reprezentanti ai Partidului Social Democrat…