Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a trimis pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, unde Fortele Navale SUA efectueaza exercitii.

- Adjunctul șefului IPJ Cluj, comisarul șef Ciprian Miron, ar fi favorit pentru numirea pe postul de adjunct al șefului Poliției Române. Ciprian Miron a condus IPJ Cluj mai bine de un an de zile, dar la organizarea concursului pe post a luat numai nota 5 și a fost…

- Țarile occidentale au decis sa expulzeze in mod masiv diplomați ruși, ca raspuns la incidentul din orasul britanic Salisbury. Statele Unite ale Americii au anunțat expulzarea din țara a 60 de angajați ai Ministerului Afacerilor Externe din Rusia și inchiderea consulatului american din Seattle. Țarile…

- "Temelia relatiilor absolut speciale dintre Romania si Republica Moldova se bazeaza pe comuniunea de limba, istorie, civilizatie si cultura. Acestea au semnificatii emotionale profunde. Astazi, in pofida provocarilor timpului, suntem angajati intr-un proces amplu de modernizare si democratizare,…

- Statele Unite ale Americii vor expulza 60 de diplomați ruși, pe marginea scandalului cu otravirea fostului agent de spion, Serghei Skripal. Decizia a fost luata de președintele SUA Donald Trump, care a dispus și inchiederea consulatului SUA in Seattle.

- Problemele continua pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea. Numele acestuia apare intr-un nou dosar cu iz penal, de data aceasta toate belele liderului PSD venind din Statele Unite ale Americii. Intr-un material dedicat afacerilor derulate de lobbyistul american Elliott Broidy, jurnalistii…

- Romania a trcut, duminica, la ora oficiala de vara, ceasurile fiind date inainte cu o ora la 03.00, care a devenit 04.00, iar 25 martie e cea mai scurta zi din 2018, transmite News.ro . In acest an, ora de vara se aplica din 25 martie pana in 28 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna.…

- In acest an, ora de vara se aplica din 25 martie pana in 28 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna. Duminica, 25 martie, cand ceasurile vor fi date inainte cu o ora, va fi cea mai scurta zi din an. Din 25 martie pana in 28 octombrie, perioada orei de vara, diferenta dintre ora…

- Romania trece duminica la ora oficiala de vara, ceasurile vor fi date inainte cu o ora la 03.00, care va deveni 04.00, iar 26 martie va fi cea mai scurta zi din 2018, transmite News.ro . In acest an, ora de vara se aplica din 25 martie pana in 28 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna.…

- Principalele noutati prevazute in proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru in anul 2018 in asistența medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinica medicina fizica și de reabilitate și in asistența medicala ambulatorie de specialitate pentru medicina dentara…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Intrata in faliment anul trecut, o companie care deține trei fabrici in Romania este readusa la viața de un gigant american. Colosul din Statele Unite ale Americii a preluat firma la sfarșitul anului trecut.In 2017, aceasta iși anunțase falimentul. Acum, compania cu trei fabrici in Romania…

- Patinatoarea Mihaela Hogaș a ocupat locul 18 in probele de 500 de metri și 1.000 de metri ale Campionatului Mondial de patinaj artistic pentru juniori, competiție gazduita de orașul Salt Lake City, din Statele Unite ale Americii. Sportiva Coronei Brașov a reușit chiar noi recorduri naționale in aceste…

- Rusia a anulat discutiile strategice prevazute saptamâna viitoare cu Statele Unite ale Americii, dupa retragerea de ultim moment a unei delegatii americane de la o reuniune pe tema securitatii cibernetice, a anuntat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov,

- Batalia pentru supremație in Pacific. China vs. SUA, via Peninsula Coreeana Aparent bizara și atat de puțin credibila apropiere intre cele doua Corei rivale ascunde o tentativa de resetare a marelui joc strategic al Asiei, foarte probabil in avantajul Chinei, daca nu cumva planificata și girata din…

- Echipa Canadei s-a calificat in finala turneului feminin de hochei pe gheata din cadrul Jocurilor 2018 de la PyeongChang, impunandu-se luni cu un categoric 5-0 in fata sportivelor ruse care concureaza sub steagul olimpic, in a doua semifinala a competitiei.Golurile au fost marcate de Jennifer Wakefield…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Statele Unite ale Americii au un plan destul de avansat privind pacea in Orientul Mijlociu, la care se lucreaza de mai multe luni, a declarat miercuri secretarul de stat Rex Tillerson, aflat in capitala Iordanului, Amman, in cadrul turneului sau in regiune, transmite Reuters. Seful diplomatiei americane…

- Subiectul justiției a fost discutat de Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm in cadrul intrevedereii care a avut loc luni , a precizat Ambasada SUA, intr-un raspuns pentru Libertatea, fara a oferi alte precizari. Intrebata de jurnaliști daca pe agenda discuției a fost și subiectul justiției, premierul…

- Programul Loteria Vizelor, drumul catre visul american pentru multi romani, a devenit obsesia presedintelui Donald Trump. Liderul de la Casa Alba denunta public de fiecare data acest sistem, prin care zeci mii de oameni au putut sa se stabileasca alaturi de familie in Statele Unite ale Americii. Presedintele…

- Cele trei persoane care au murit, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii sunt cetateni britanici, a anuntat luni politia din orasul Phoenix, statul...

- Majorarile la prețurile alimentelor din ultimele luni au dat frau liber economiștilor pentru a arata romanilor cum erau de fapt prețurile alimentelor acum 120 de ani in București și in marile orașe ale lumii. Și daca la inceputul secolului 20 eram cam pe același calapod cu Parisul și orașele din Statele…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- Daca nu stai bine cu tensiunea, tine-te departe de imaginile din galeria foto de mai sus! Pozele, care fac inconjurul lumii, au fost surprinse intr-un spital din Statele Unite ale Americii si prezinta o femeie care nu reuseste sa ajunga in sala de nasteri la timp

- Detaliile despre P20, noul flaghip al companiei Huawei, au inceput sa vina din ce in ce mai des pe cai neoficiale, insa cel putin cateva dintre acestea pot fi in sfarsit confirmate in mod oficial. De exemplu, sistemul de camere cu trei senzori si trei obiective de pe spatele telefonului este sugerat…

- Asistenta financiara acordata Republicii Moldova de catre Statele Unite ale Americii are drept scop sporirea nivelului de democratie, este de parere expertul economic Veaceslav Ionita, transmite IPN.

- La 2 februarie curent, in contextul vizitei in Statele Unite ale Americii, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, a avut o reuniune cu membrii comunitati de moldoveni din Washington D.C. In cadrul evenimentului, conationalii au avut posibilitatea…

- Asistența financiara acordata Republicii Moldova de catre Statele Unite ale Americii are drept scop sporirea nivelului de democrație. De aceasta parere este expertul economic Veaceslav Ionița, transmite IPN. În cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune…

- Finala SuperBowl 2018, pe 4 februarie (in noaptea de duminica spre luni, de la 1.30. New England Patriots – Philadelphia Eagles, in ultimul act al celei de-a 52-a ediții. ”Patrioții” joaca finala pentru a treia oara in patru sezoane. In 2005, ei reușeau sa caștige consecutiv al doilea trofeu ”Vince…

- Bela Karoly s-a nascut la Cluj si e omul care a descoperit-o si antrenat-o pe Nadia Comaneci, "Zeita de la Montreal". In 1981 el s-a stabilit alaturi de sotia sa, Martha, in Statele Unite al Americii si domeniul lor a fost timp de 16 ani centrul de pregatire al lotului feminin de gimnastica.

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite ale Americii ca ''incalca flagrant drepturile omului'' intr-un raport difuzat miercuri in limba engleza de agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, asa-numita ''Carte alba'' a Phenianului cu privire la incalcarile dreptului…

- Presedintele Donald Trump a dat asigurari, intr-o scrisoare adresata sefilor de stat de pe continentul African, ca Statele Unite ale Americii ii 'respecta profund' pe africani, au declarat, duminica, surse diplomatice.

- Sarbatoare in familia Cristinei Vasiu! Mama acesteia, Daniela, implinește, astazi, 46 de ani, iar cantareața nu iși mai incape in piele de fericire. Deși se afla departe de țara, in Statele Unite ale Americii, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat luni, la Tel Aviv, ca Washingtonul nu va mai certifica respectarea de catre Iran a acordului in domeniul nuclear, transmite DPA."Acordul nuclear privind Iranul este un dezastru, iar Statele Unite ale Americii nu vor mai certifica aceasta intelegere…

- Petre Apostol In urma cu noua ani, jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan reprezenta una dintre speranțele Romaniei, ajungand pe locul al doilea in clasamentul internațional al junioarelor. Dar, ascensiunea sa in tenisul mondial profesionist, deși una constanta, a fost anevoioasa. Motivația și determinarea…

- O femeie din Statele Unite ale Americii, Jeanette Epps, care urma sa devina primul astronaut afro-american din echipajul Statiei Spatiale Internationale (ISS), a fost retrasa de NASA din misiune, cu doar cateva luni inainte de lansarea in spatiul cosmic, scrie BBC. Jeanette Epps ar fi trebuit sa…

- Vicepremierul turc Bekir Bozdag a declarat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) ''se joaca cu focul'' infiintand o forta siriana de securitate la granita ce include militia kurda YPG, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA,…

- Presedintele Donald Trump, aparent, nu era la curent cu faptul ca nu toti - în fapt, marea majoritate, a celor ce beneficiaza de ajutoare sociale în Statele Unite nu sunt persoane de culoare. În primavara anului trecut noul presedinte al Statelor Unite a avut o întrunire…

- Numarul persoanelor diagnosticate cu gripa pe teritoriul Americii de Nord este in crestere, 15.572 de cazuri fiind confirmate in urma analizelor de laborator in Canada incepand de sambata trecuta, a anuntat Agentia pentru sanatate publica din aceasta tara, citata de Xinhua. Nivelul de…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- România si Statele Unite ale Americii trebuie sa continue sa urmareasca obiectivul transformarii Marii Negre dintr-o zona confruntationala într-un pol de stabilitate, "o regiune unde logica cooperarii si a predictibilitatii predomina, unde perspectivele economice se amelioreaza, iar…

- Paul a învațat singur sa modeleze în sârma, iar primele lucrari le-a realizat în 2001-2002. A început ca artist stradal, creând cele mai inedite lucrari pe strazile Clujului, Sibiului, ajungând chiar și în Viena sau Paris, sub privirile curioase ale…

- Crima sangeroasa, urmata de sinucidere, in Statele Unite ale Americii! Un barbat si-a impuscat sotia si cei doi copii, apoi s-a sinucis. Cadavrele au fost descoperit vineri, in locuinta celor doi soti.

- El a facut cateva fotografii la cununia cuplului de tineri - cu mirele, mireasa, preotul, nasii, socrii si nuntasii. Le-a promis ca le va trimite pozele, dar intors in Statele Unite ale Americii si-a dat seama ca a pierdut adresa romanilor. Dupa aproape 37 ani, sora lui Matt, Susan Hills Goldman, si-a…

- Statele Unite au anuntat joi suspendarea asistentei de securitate pentru fortele pakistaneze, carora le-au solicitat o "actiune decisiva" împotriva factiunilor talibane stabilite în aceasta tara teoretic aliata a Americii în lupta contra terorismului, transmite AFP. Purtatoarea…

- O femeie în vârsta de 27 de ani din Statele Unite ale Americii a fost împușcata în timp ce transmitea live pe Facebook. Potrivit poliției, victima a fost împușcata dupa ce a avut un schimb de replici dur cu o alta femeie, despre care se crede ca i-ar fi fost cunoscuta.…