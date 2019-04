Vizitatorii muzeului Luvru distrug opera de artă dedicată aniversării celebrei piramide din sticlă ​În acest weekend, muzeul Luvru a sarbatorit 30 de ani de la construcția piramidei din sticla din curtea muzeului. Pentru a marca acest eveniment, muzeul a angajat un artist care a creat o iluzie optica. Din pacate creația nu a rezistat și a fost calcata în picioare de vizitatori, fiind distrusa în doar câteva ore, informeaza bbc.com.

Artistul francez, Jean Rene (cunoscut sub numele de JR) a creat o iluzie optica în curtea muzeului Luvru. Acesta a fost ajutat de 400 de voluntari care au lucrat timp de cinci zile pentru a lipi peste 2.000 de bucați de hârtie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

