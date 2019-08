Stiri pe aceeasi tema

- 121 de cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Bucovina” al județului Suceava au fost avansate in grad. Trei ofițeri și o suta optsprezece subofițeri au fost avansati in treapta ierarhica urmatoare, dupa parcurgerea stagiului minim in grad si indeplinirea celorlalte conditii prevazute…

- In fiecare an, in ziua de 1 august, cadrele militare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Unirea” al județului Alba care au indeplinit stagiul minim in grad sunt avansati in gradul urmator. Astfel, joi, intr-un cadru festiv, 6 ofiteri si 47 de subofiteri au fost avansați in grad dupa…

- Trei persoane au fost ranite grav in urma unui accident care a avut loc in aceasta dimineața in comuna Poiana Stampei. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate trei persoane, una din TIR și doua din camion. Una…

- O furtuna destul de puternica s-a resimțit in mai multe localitați din județul Suceava, joi dupa-amiaza. Echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava au fost anunțate de caderi de arbori in municipiul Radauți, in comunele Fantana Mare, Satu Mare, Pojorata și la Paltinu. Pompierii…

- Grupa Pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina" al judetului Suceava a organizat joi, in poligonul Bogata din comuna Baia, o sedinta de distrugere a munitiei asanate in primul semestru al acestui an, pe teritoriul judetului Suceava. La actiune au participat ...

- Cea mai afectata comuna a fost Monor, unde apele au patruns in sediul primariei, dar si la trei agenti economici si au distrus o distilerie. In satul Monor, au fost inundate 15 gospodarii, iar in satul Gledin au fost inundate 20 de gospodarii, la care se adauga 90 de stupi de albine si opt…

- Purtatorul de cuvint al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Bucovina”, sublocotenentul Alin Galeata, a anunțat ca vremea rea nu a provocat probleme deosebite in județul Suceava. El a precizat ca nu s-a inregistrat nici un apel la 112 prin care sa se solicite intervenția pompierilor militari.…

- Un sofer, in varsta de 29 de ani, din municipiul Targu Jiu, s-a rasturnat, in aceasta dupa-masa, cu masina pe strada Calea Bucuresti, din municipiul Targu Jiu, in apropiere de sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj.