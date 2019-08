Vizita "surpriză" a ministrului de Externe iranian la summit-ul G7 Ministrul de Externe al Iranului s-a alaturat duminica liderilor prezenți la summit-ul G7, într-o vizita scurta și neașteptata, scrie BBC.



Mohammad Javad Zarif a participat la discuțiile purtate în orașul Biarritz, unde liderii mondiali erau prezenți. Raporatele sugereaza ca delegația americana a fost surprinsa de vizita, în contextul unor tensiuni puternice dintre SUA și Iran.



Zarif a postat un mesaj pe Twitter prin care a transmis ca a avut discuții constructive cu omologul sau francez și cu președintele Macron.



"Drumul pe care îl avem în…



