Vizită regală în Franța, la un secol de la intervenția Reginei Maria la Paris

La invitația autoritaților franceze, Majestatea Sa Margareta și Principele Radu vor face o vizita la Paris luna aceasta, pentru a omagia centenarul Primului Razboi Mondial, precum și pentru a aduce in Franța o solie romaneasca pe durata președinției țarii noastre la Consiliul Uniunii Europene. Momentul se va inscrie in lunga si frumoasa relatie pe care Familia Regala a avut-o in ultimii 150 de ani cu Franta, cu oamenii sai de stat si cu poporul francez, asa cum – de altfel – Romania insasi a avut mereu o apreciere unica fata de Paris, metropola culturii francofone. Franta,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

