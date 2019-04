Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru vizita Papei Francisc la Blaj intra in linie dreapta. Autoritațile locale au facut un plan detaliat legat de intrarile și ieșirile din oraș, de trafic, de fluxurile de oameni și masurile de siguranța, cu toate ca numarul celor care vor veni in oraș este imposibil de estimat. Special…

- Celebrarea Sfintei Liturghii, rostirea rugaciunii ”Regina Cerului”, dar și o intalnire cu comunitatea roma fac parte din programul Papei Francisc din Blaj. Din program face parte și beatificarea celor 7 episcopi greco-catolici martiri pe Campia Libertații la Blaj, scrie Mediafax.Programul…

- 42.000 de pelerini vor avea acces in 2 iunie pe Campia Libertații din Blaj unde Papa Francisc va oficia Divina Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi martiri greco-catolici. La intalnirea cu Suveranul Pontif sunt așteptați pelerini din intreaga țara, din SUA, Canada și din toata Europa, 700 de preoți…

- Astazi, 25 martie 2019, Sfantul Scaun a comunicat noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania. Conform comunicatului, duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc va beatifica pe cei șapte episcopi romani greco-catolici uciși din ura fața de credința in diferite locuri din Romania…

- Accesul pe Campia Libertații din Blaj, locul de desfașurare a Sfintei Liturghii susținute de Suvernul Pontif se va face pe baza unor bilete distribuite gratuit in parohii și a documentului de identitate al fiecarei persoane. Pentru buna desfașurare a evenimentului, peste 500 de voluntari vor sta la…

- In acest weekend, la Blaj, organizatorul principal al targului, SC Apidava, iși așteapta clienții cu o noutate fața de ediția trecuta, un nou produs, ”nișa nișelor”, dupa cum chiar Victor Mateș il descrie, respectiv berea cu miere. Producatorii susțin ca folosesc ingrediente de cea mai buna calitate…

- Vizita Papei Francisc la Blaj capata o și mai mare insemnatate. Acesta a autorizat marti, 19 martie, promulgarea decretului care va permite beatificarea la Blaj, in 2 iunie 2019, a sapte episcopi greco-catolici care au murit in inchisorile comuniste. Potrivit unui comunicat de presa al Vaticanului,…

- In jur de 150.000 de oameni sunt asteptati sa ajunga la Blaj, in centrul greco-catolicismului din Romania, in 2 iunie, cu prilejul vizitei Papei Francisc, care va fi prezent pe Campia Libertatii si, potrivit asteptarilor, in Piata 1848 si in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfanta Treime”. Programul…