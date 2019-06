Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc soseste astazi in Romania pentru o vizita istorica de trei zile intre 31 mai si 2 iunie. Calatoria apostolica a Papei Francisc in Romania are loc la 20 de ani dupa cea efectuata de Sfantul Ioan Paul al II-lea, in 1999, si se desfasoara sub genericul „Sa mergem impreuna”.Papa Francisc se…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Europa are nevoie in prezent de modele de convietuire pasnica, de modele de dialog intre majoritate si minoritati, de dialog intre culturi, subliniind ca Romania este un exemplu de buna practica in ceea ce priveste respectarea drepturilor persoanelor…

- Papa Francisc incepe vineri o vizita apostolica de trei zile in Romania, Sanctitatea Sa fiind asteptat de autoritati, ierarhi si pelerini la Bucuresti, Sumuleu-Ciuc, Iasi si Blaj. Desfasurata sub genericul "Sa mergem impreuna!", la 20 de ani de la vizita istorica a Papei Ioan Paul al II-lea,…

- Toate structurile Serviciului Roman de Informații și serviciile de intervenție, armata, și nu numai, sunt pregatite pentru vizita Papei Francisc in Romania, susține Romania TV. Cu doua saptamani inainte de vizita oficiala elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne survoleaza traseele…

- TVR va desfasura forte tehnice si umane impresionante pentru a reda fiecare etapa a vizitei Suveranului Pontif – de la București la Iași, la Sanctuarul Marian de la Șumuleu Ciuc și pe Campia Libertații de la Blaj. 105 camere de filmare pregatite pentru transmisiuni in direct, 54 de camere…

- Papa Francisc a inceput, duminica, o vizita de trei zile in Bulgaria și Macedonia de Nord. Suveranul Pontif va avea discuții cu liderii politici, un discurs intr-o piața publica și va vizita in capitala Sofia o tabara de refugiați. Duminica dimineața, Papa Francisc s-a imbarcat de pe Aeroportul Fiumicino…

- Catolicii au sarbatorit duminica Floriile, sarbatoarea care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. La Vatican, Papa Francisc o oficiat slujba de Florii, iar in timpul Sfintei Liturghii, un imigrant roman a rostit „Rugaciunea universala” sau „Rugaciunea credincioșilor”. Papa Francisc a prezidat…

- Autoritațile de la București și reprezentanții Bisericii Catolice fac ultimele pregatiri pentru vizita Papei Francisc in Romania. Calatoria apostolica a Sfantului Parinte este stabilita in cele mai mici detalii și va cuprinde pe langa București și orașele Iași și Blaj.