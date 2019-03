Vizita Papei Francisc. Un sfert dintre locurile de cazare, neocupate Aproximativ un sfert din locurile de cazare cu plata la pensiuni, hoteluri și case de oaspeți din județul Harghita nu sunt inca ocupate in perioada in care Papa Francisc se va afla in vizita in județul Harghita. Aceste date reies dintr-un studiu efectuat in acest sens de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Harghita, instituție subordonata Consiliului Județean Harghita. Administrațiile locale din județ se pregatesc pentru primirea pelerinilor, urmand a fi puse la dispoziția acestora mai multe mii de locuri de cazare in școli, sali de sport, case de cultura. Apel catre populație… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

