Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” face in aceste zile ultimele pregatiri pentru implementarea masurilor de securitate ce se impun pe durata vizitei Suveranului Pontif. Astfel de activitati sunt programate in perioada 28-30 mai 2019, in toate orasele in care se vor desfasura activitatile oficiale ale Papei Francisc (Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si […] The post Vizita Papei Francisc in Romania: Ultimele pregatiri pentru implementarea masurilor de securitate, la Blaj appeared first on Ziarul Unirea .