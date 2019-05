Stiri pe aceeasi tema

- TVR va desfasura forte tehnice si umane impresionante pentru a reda fiecare etapa a vizitei Suveranului Pontif – de la București la Iași, la Sanctuarul Marian de la Șumuleu Ciuc și pe Campia Libertații de la Blaj. 105 camere de filmare pregatite pentru transmisiuni in direct, 54 de camere…

- Punctul culminant al vizitei Papei Francisc in Romania va fi beatificarea celor sapte episcopi greco-catolici martiri, un eveniment care va avea loc pe Campia Libertatii din Blaj, la finalul unui proces canonic derulat pe durata a 20 de ani.

- Vizita Papei Francisc: Inscrieri ptr slujba la Catedrala Sf. Iosif Papa Francisc. Arhiva Foto: Elena Postelnicu. Este ultima zi în care se mai pot face înscrieri pentru slujba de luna viitoare care va fi oficiata de Papa Francisc la Catedrala Sfântul Iosif din Bucuresti. …

- Papa Francisc in Romania. Vizita Papei Francisc in Romania, la București, Iași, Blaj va avea loc la finalul lunii mai. Pentru asta Guvernul vrea sa aloce mai mulți bani, suplimentand bugetul cu nu mai puțin de 9 milioane de lei.

- Cei care doresc sa participe, pe 31 mai, la Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie de la Catedrala ''Sfantul Iosif'', prezidata de Papa Francisc, se pot inscrie pe platforma inscrieri.papalabucuresti.ro, lansata vineri...

- Astazi, 25 martie 2019, Sfantul Scaun a comunicat noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania. Conform comunicatului, duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc va beatifica pe cei șapte episcopi romani greco-catolici uciși din ura fața de credința in diferite locuri din Romania…

- Noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania. Papa Francisc se va afla la Blaj in data de 2 iunie 2019 Duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc va beatifica pe cei sapte episcopi romani greco-catolici ucisi din ura fata de credinta in diferite locuri din Romania intre anii 1950…

- Papa Francisc va intreprinde o vizita in Romania in perioada 31 mai-2 iunie si urmeaza sa viziteze orasele Bucuresti, Iasi si Blaj si sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. “Detaliile programului nu le putem comunica, pana cand Sfantul Scaun nu va anunta programul final al vizitei, dar putem afirma faptul…