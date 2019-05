Stiri pe aceeasi tema

- In toate orasele in care se vor desfasura activitatile oficiale ale Papei Francisc - Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj sunt programate, de marti pana joi, ultimele pregatiri pentru implementarea masurilor de securitate ce se impun pe durata vizitei Suveranului Pontif in Romania. Potrivit unui…

- Icoana Maicii Domnului de la Cacica, judetul Suceava, se va afla cu prilejul vizitei Papei Francisc la Iasi in catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina". Dupa rugaciunea Sfantului Parinte si binecuvantarea pe care o va da, icoana va fi purtata in...

- In perioada desfașurarii calatoriei apostolice a Papei Francisc in Romania, CFR Calatori informeaza ca are in circulație capacitatea maxima de transport, tehnic disponibila, pentru asigurarea mobilitații cetațenilor, astfel: Read More...

- Voci care vor canta vor putea fi auzite pe strazile Capitalei in dupa-amiaza zilei de 31 mai, atunci cand Suveranul Pontif se va indrepta spre Catedrala Sfantul Iosif, unde va celebra Sfanta Liturghie. Titlul imnului "Sa mergem impreuna toti" este inspirat din motto-ul vizitei papale. Cantecul este…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019”, a adoptat in colaborare cu reprezentatii autoritatilor locale din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj masurile necesare pentru a veni in sprijinul localnicilor si al celor sositi special pentru vizita Suveranului Pontif…

- Vizita istorica a Papei Francisc va avea un imn special. Peste doua sute de romani de toate varstele vor canta in fata Suveranului Pontif pe scena din fata Palatului Culturii din Iasi. Imnul este cantat in limba romana si indeamna la unitate intre crestini, indiferent de rit. “De veacuri pe acelasi…

- Astazi, 25 martie 2019, Sfantul Scaun a comunicat noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania. Conform comunicatului, duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc va beatifica pe cei șapte episcopi romani greco-catolici uciși din ura fața de credința in diferite locuri din Romania…

- Organizatorii vizitei Papei Francisc la Iasi, care este anuntata pentru data de 1 iunie, au declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca pana acum s-au inregistrat, la parohiile catolice din Moldova si Bucovina, peste 30.000 de pelerini. Acestia vor primi un permis care le va facilita accesul in…