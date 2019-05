Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 50 de persoane au solicitat pana acum cazare, au precizat reprezentantii Primariei, potrivit carora cei interesati pot face rezervari la numarul de telefon 0267 311243 sau la adresa de email [email protected] Dupa finalizarea listei, autoritatile locale vor stabili locul in care vor…

- Toate structurile Serviciului Roman de Informații și serviciile de intervenție, armata, și nu numai, sunt pregatite pentru vizita Papei Francisc in Romania, susține Romania TV. Cu doua saptamani inainte de vizita oficiala elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne survoleaza traseele…

- Prima editie de la Bucuresti a Maratonului Resuscitarii va avea loc sambata in Sun Plaza, organizata fiind de Fundatia pentru SMURD, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti - Ilfov si centrul comercial, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al Fundatiei…

- Catolicii au sarbatorit duminica Floriile, sarbatoarea care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. La Vatican, Papa Francisc o oficiat slujba de Florii, iar in timpul Sfintei Liturghii, un imigrant roman a rostit „Rugaciunea universala” sau „Rugaciunea credincioșilor”. Papa Francisc a prezidat…

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…

- Vizita apostolica in Romania a Papei Francisc se va desfasura in perioada 31 mai - 2 iunie, la Bucuresti, Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj, a informat, luni, Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, Suveranul Pontif se va afla la Bucuresti pe 31 mai, la Sumuleu Ciuc si la Iasi pe…

- In contextul vizitei pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc I o va efectua in Romania, la nivelul conducerilor instituțiilor din Sistemul National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala - MApN, MAI, SRI, SIE, STS si SPP - a fost constituit Comandamentul Operativ Național „Vizita Papa Francisc…

- Papa Francisc vine in Romania, in perioada 31 mai - 2 iunie. Suveranul Pontif va merge in Bucuresti, Iasi, Blaj si la Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. Cei care vor sa-l vada pe Suveranul Pontif la Șumuleu Ciuc trebuie sa se inscrie online. De maine, 1 martie, vor incepe inscrierile online a pelerinilor…