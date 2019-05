Vizita Papa Francisc la Bucuresti. Vremea in Capitala, prognoza meteo speciala Vizita Papa Francisc la Bucuresti. Vremea in Capitala, prognoza meteo speciala Iata ce anunta meteorologii: Vineri (31 mai), instabilitatea atmosferica va fi deosebit de accentuata și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie și posibil grindina. Probabilitate pentru aceste fenomene va fi mai ridicata in a doua parte a zilei și in cursul nopții. Cantitatea estimata pentru acest interval este de 25...30 l/mp și izolat posibil 40...50 l/mp. Temperatura maxima va fi de 26...28 de grade, iar cea minima va fi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

