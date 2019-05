Stiri pe aceeasi tema

- Pelerinii care vor veni la Blaj in data de 2 iunie 2019 cu autocare, microbuze si autoturisme personale, sunt rugati sa ajunga la Blaj pana la ora 7, susține Mitropolia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica. Aceasta solicitare vine in urma masurilor anuntate in 22 mai 2019 de Primaria Blaj,…

- Duminica, 19 mai 2019, la ora 10:00, va avea loc sfințirea Bisericii Greco-Catolice cu hramul „Sfantul Apostol Andrei și Fericitul Episcop Ioan Suciu” din ... The post Duminica, 19 mai: Biserica, „Barbu Lautaru” din Blaj, in care Papa Francisc se va intalni cu membri ai comunitatii de romi, va fi sfințita…

- Duminica, 19 mai 2019, la ora 10:00, va avea loc sfințirea Bisericii Greco-Catolice cu hramul „Sfantul Apostol Andrei și Fericitul Episcop Ioan Suciu” din cartierul „Barbu Lautaru”. Slujba de consacrare a Altarului și a Bisericii va fi oficiata de Preasfinția Sa Claudiu Lucian Pop, Episcopul Curiei…

- La Blaj va avea loc duminica, 19 mai, de la ora 10.00, sfințirea Bisericii Greco-Catolice cu hramul „Sfantul Apostol Andrei și Fericitul Episcop Ioan Suciu” din cartierul „Barbu Lautaru”. Lacașul de cult a fost construit special pentru vizita Papei Francisc. Duminica, 2 iunie, Suveranul Ponfit va binecuvanta…

- Astazi, 9 mai 2019, la Blaj a avut loc sfințirea statuii Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea, opera a sculptorului polonez Czeslaw Dzwigaj. Slujba de binecuvantare a avut loc in curtea Palatului Mitropolitan, fiind marcați astfel cei douazeci de ani de la vizita istorica a Suveranului Pontif in Romania,…

- Primarul municipiului Blaj, domnul Gheorghe Valentin Rotar, anunța ca administrația blajeana, cu sprijinul Consiliului județean Alba și al Instituției Prefectului din județul Alba, a inițiat un proiect de hotarare de guvern, prin care solicita Guvernului Romaniei un sprijin financiar in valoare de…

- Luni, cu ocazia conferinței de prezentare a celei de-a 12-a ediții a Sarbatorii Mierii de la Blaj, la sediul Apidava, președinta Asociației Sanatatea cu CasaBIO, Alina Varadi, partener de nadejde al organizatorilor, l-a convins pe primarul Blajului de impactul extraordinar al produselor apicole in alimentație…