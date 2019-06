Stiri pe aceeasi tema

- Vizita Papei Francisc in Romania, ziua a doua. Mai intai s-a rupt cerul. A plouat torențial și pajiștea de la Șumuleu-Ciuc aproape ca a devenit o mlaștina. Cand a ajuns Papa, se oprisera și ultimele picaturi de ploaie. Iar noroiul nu sta, niciodata nu sta in calea credinței. Aproape 100.000 de mii de…

- Papa Francisc va incepe vineri o vizita in Romania, unde va avea o noua oportunitate de a transmite un mesaj al integrarii europene și unde va aduce un omagiu creștinilor uciși in perioada dictaturii comuniste, scrie Reuters, conform Mediafax.Aceasta este cea de-a doua vizita a Suveranului…

- In prezent, femeile reprezinta o treime - 36% - dintre cei 751 de alesi ai Parlamentului European, proportie care a crescut de mai bine de doua ori in cei 40 de ani de legislaturi: in 1979 - prima data cand membrii acestui for au fost desemnati prin vot universal direct - femeile reprezentau doar…

- Rata de deprivare materiala severa a ajuns la 16,8%, in 2018, in scadere cu 2,9 puncte procentuale fața de 2017. In ciuda acestui fapt, Romania se claseaza pe locul doi in topul UE din punct de vedere al lipsurilor materiale grave, potrivit Eurostat.In statele membre ale UE, Bulgaria (20,9%),…

- ALEF Distribution, membru al grupului ALEF, va fi din 1 mai 2019, distribuitor exclusiv al NetApp in Europa Centrala și de Est și o parte a Europei Mediteraneene. Noua colaborare vine ca parte a unei strategii de consolidare a rolului distribuitorilor și partenerilor NetApp in cadrul EMEA și va oferi…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei, și președintele FRF, Razvan Burleanu, au fost azi la Salonic unde au participat la o reunire guvernamentala in vedere organizarii EURO 2028 și CM 2030. Reprezentații Guvernelor din Romania, Serbia, Grecia și Bulgaria au semnat memorandumul pentru constituirea…

- În perioada 7-11 mai va avea loc în zona Marii Negre unul dintre cele mai mari exerciții multinaționale, Sea Shield 2019, care va fi coordonat anul acesta de catre România, a informat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în raportul sau anual. Scopul exercițiului…

- Romania figureaza pe locul 12 din 28 in topul european al ponderilor energiei regenerabile utilizate pentru incalzire/racire pe anul 2017, publicat de Eurostat. Este o pozitionare rara pentru tara noastra, confirmata insa si de locul ocupat in contextul mai larg al utilizarii energiei regenerabile.…