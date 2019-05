Vizită Papa Francisc. Circulaţia mijloacelor de transport se modifică Potrivit edilului iesean, de vineri, 31 mai, incepand cu ora 18.00, si pana in seara zilei de sambata, 1 iunie, circulatia mijloacelor de transport ale Companiei de Transport Public Iasi va fi deviata sau chiar suspendata pe anumite trasee. Astfel, tramvaiele care circula pe traseele 1 si 13 vor rula prin Tudor Vladimirescu, cu parcursurile: Copou - Tudor Vladimirescu - Tatarasi - Copou, respectiv Copou - Tatarasi - Tudor Vladimirescu - Copou; traseele de tramvai 8 si 9 vor fi suspendate; tramvaiele traseelor 3, 6, 7 si 11 vor circula pe itinerariile obisnuite. Modificari vor fi inregistrate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

