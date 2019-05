Vizita Papa Francisc 2019 - Restricţii de trafic în Bucureşti Restrictii majore de acces si circulatie au fost stabilite de institutiile abilitate pentru vineri, in mai multe zone din Bucuresti, in special la Palatul Patriarhiei, la Noua Catedrala Ortodoxa a Neamului si la Catedrala Romano-Catolica 'Sfantul Iosif', avand in vedere vizita Sanctitatii Sale Papa Francisc. Potrivit PMB, avand in vedere afluxul foarte mare de pelerini si turisti care vor veni in Capitala, autoritatile estimand un numar de aproximativ 50.000 de persoane pe durata vizitei, pe teritoriul Bucurestiului functioneaza planul integrat de securitate pentru vizitele oficiale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

