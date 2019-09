Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va pleca in ultima saptamana din septembrie in Statele Unite ale Americii, unde va participa la o intalnire cu oamenii de afaceri din New York, organizata de Camera de Comerț Romano-Americana, potrivit unui document obținut de Digi24 . Potrivit surselor Digi24, premierul incearca…

- Premierul Viorica Dancila a suspendat strategia PSD privind restructurarea Guvernului și supraviețuirea in Parlament, anunțandu-și partidul ca se amana toate planurile cu doua saptamani, pentru ca și-a aranjat o deplasare in SUA. Dancila va pleca in ultima saptamana din septembrie in Statele Unite ale…

- Dancila va pleca in ultima saptamana din septembrie in Statele Unite ale Americii, unde, conform unui document obtinut exclusiv de Digi24.ro va participa la o intalnire cu oamenii de afaceri din New York, organizata de Camera de Comert Romano-Americana. Surse oficiale au declarat pentru Digi24.ro ca…

- România va intra foarte curând în Spațiul Schengen, iar moldovenii care dețin cetațenie româna vor putea calatori în Statele Unite ale Americii fara viza. Veștile bune vin chiar de la comisarul responsabil pentru migrație, afaceri interne și cetațenie al Uniunii…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit, astazi, la Washington, de omologul sau american, Donald Trump, in cadrul unei vizite de lucru pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, anunta Agerpres.Potrivit agendei sefului statului, la ora locala 14,00, el va fi intampinat la Casa Alba de presedintele…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca președintele Klaus Iohannis nu s-a consultat inainte de a pleca in Statele Unite, inainte de intalnirea cu Donald Trump. Ludovic Orban a raspuns ca ”In conformitate cu Constituția Romaniei și cu deciziile Curții Constituționale, cel care conduce politica…

- A inceput vanatoarea rocilor de pe Luna, aduse pe pamant de astronautii care au participat la misiunile Apollo. Un fost agent NASA vrea sa recupereze fragmentele impartite de Statele Unite ale Americii in intreaga lume. In Romania, au ajuns doua, insa doar una mai exista la Muzeul National de Istorie.

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si a demarat o ancheta urgenta in cazul fetitei din Baia de Arama, județul Mehedinți, care a fost ridicata cu forța din casa asistenților maternali, dupa ce a fost adoptata de o familie de romani stabilita in SUA. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si…