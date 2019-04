In urma cu mai putin de doua luni, pe 12 februarie, fosta republica iugoslava Macedonia si-a schimbat oficial denumirea in Republica Macedonia de Nord, punand astfel capat unei dispute de 28 de ani cu Grecia, care a insistat ca denumirea Macedonia, ca atare, trebuie sa se refere doar la provincia sa istorica. Dupa ce acordul incheiat in iunie 2018 la Prespa de Tsipras si de omologul sau macedonean, Zoran Zaev, a trecut peste dezaprobarea politica si populara din ambele tari si a intrat in vigoare, Grecia a renuntat la opozitia fata de primirea statului vecin in NATO si fata de candidatura acestuia…