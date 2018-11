Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca Statele Unite ale Americii (SUA) ar trebui sa respecte calea de dezvoltare a Chinei si interesele sale legitime, relateaza Reuters si Xinhua preluate de Agerpres. Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri…

- In noiembrie 2017, Donald Trump a scapat de o tentativa de asasinat. Președintele american era in vizita la Manilla, in Filipine, pentru a se intalni cu președintele Rodrigo Duterte și cu alți lideri din Asia de Sud, cu ocazia summitului ASEAN.

- Președintele catalan Quim Torra i-a cerut șefului guvernului spaniol Pedro Sanchez sa accepte mediere internaționala, intr-o scrisoare facuta publica joi și trimisa in copie președintelui american, rus și chinez, dar nu și președintelui francez Emmanuel Macron, relateaza AFP.

- Guvernul de la Beijing are dificultati in a continua negocierile comerciale cu Statele Unite, deoarece Administratia Donald Trump a pus "cutitul la gatul Chinei", afirma Wang Shouwen, adjunctul ministrului chinez al Comertului, citat de site-ul agentiei Reuters.Citește și: Dragnea a demarat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea anunta inca de luni impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang inalt de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial.

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite AFP."China complica foarte mult lucrurile in privinta relatiei cu Coreea de Nord", a declarat miercuri…