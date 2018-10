Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va sustine, miercuri, incepand cu ora 10.00, ora Romaniei, o interventie in plenul Parlamentului European, la Strasbourg. Premierul raspunde criticilor privind situatia din Romania, dupa ce oficialii europeni au criticat tara noastra pentru masurile privind reforma din justitie,…

- Cursurile de apa Suceava, Moldova si Rasca, din judetul Suceava, vor fi reamenajate in regim de urgenta, dupa ce au fost afectate de inundatiile din aceasta vara, iar valoarea investitiilor este de 2,5 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale ‘Apele Romane’ (ANAR), remis,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca a ratat întâlnirea de luni cu presedintele CE, Jean Claude Juncker, pentru ca au fost folosite institutiile statului în jocuri politice. ”Din pacate nu pot sa nu remarc faptul ca si aceasta reuniune…

- Ministerul Turismului a promovat, alaturi de Ministerul Dezvoltarii si Administratiei Publice, o Hotarare de Guvern care introduce inca sapte noi localitati in lista zonelor cu potential turistic ridicat. Astfel, unitatile administrativ-teritoriale cuprinse in aceasta lista vor avea prioritate la…

- Restrictiile de circulatie de pe podul din Maracineni, judetul Buzau, care reprezinta principala legatura intre Muntenia si Moldova, au fost fi ridicate incepand de ieri dimineata, dupa patru luni de lucrari, anunta CNAIR, citata de Mediafax. Joi (n.n.- ieri), in jurul orei 7.00, se redeschide circulatia…

- Premierul Viorica Dancila raspunde la acuzațiile celor de la PNL, care susțineau ca Guvernul a alocat ajutoare pentru localitațile afectate de inundații in funcție de culoarea politica a primarului. Dancila susține ca nu este așa, fondurile mergand catre toate localitațile care au avut nevoie.”Fac…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit codul galben de vreme rea. In intervalul 26 iulie, ora 23 – 28 iulie, ora 21, in Moldova, sudul și estul Transilvaniei, local in Dobrogea și Muntenia, precum și in zonele de munte, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata, care…

- Guvernul aloca peste 200 de milioane de lei pentru refacerea infrastructurii afectate de inundații, din 28 de judete. Premierul Viorica Dancila a solicitat autoritatile locale, in ședința de Guvern, atentie maxima in zilele urmatoare pentru a interveni acolo unde se impune. „La propunerea Ministerului…