- Opozitia sudaneza a acceptat miercuri seara invitatia de revenire la masa discutiilor adresata de consiliul militar de tranzitie, pe fondul cresterii tensiunii in legatura cu momentul in care se va produce transferul puterii catre o guvernare civila, dupa rasturnarea presedintelui autocrat Omar al-Bashir,…

- Sefi de stat din Africa, reuniti la Cairo, au cerut marti ca puterea militara in Sudan si responsabilii de proteste care cer un guvern civil sa ajunga in termen de trei luni la o "tranzitie pasnica", relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Tarile participante la aceasta reuniune in Egipt cer Consiliului…

- Consiliul militar de tranzitie, care va conduce Sudanul dupa inlaturarea joi de la putere a presedintelui Omar al-Bashir, a anuntat sambata numele celor zece membri care il compun, printre care un vice-presedinte in persoana generalului Mohamed Hamdan Daqlo, comandantul unitatii speciale al Fortelor…

- Seful consiliului militar de tranzitie din Sudan, Awad Ibn Auf, a anuntat vineri seara ca renunta la putere si il numeste pe generalul-locotenent Abdel Fattah al-Burhani Abdelrahman in locul sau, decizie primita cu bucurie de protestatarii din capitala sudaneza Khartoum, transmit agentiile de presa…

- Consiliul militar de tranzitie care conduce Sudanul dupa indepartarea de la putere, joi, a presedintelui Omar al-Bashir a cerut vineri ajutor financiar strain pentru a solutiona criza economica grava care a declansat protestele impotriva regimului, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Cerem…

- In jur de 30 de primari din județ, de la toate partidele, care fac parte din Grupul de Reforma și Administrație Locala – GRAL Timiș, s-au intalnit, recent, pentru a discuta despre problemele pe care le intampina legate de construcția bugetelor pe acest an. Astfel, edilii se plang de faptul ca vor fi…

- Egiptologul Zahi Hawass și o echipa de arheologi egipteni au descoperit zilele trecute trei sarcofage sigilate intr-un mormant din apropiere de Cairo. Cele trei sarcofage care dateaza de acum 2.500 de ani, din timpul celei de-a 26-a Dinastii egiptene, conțineau trei mumii. Una dintre ele este a unui…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, iși incepe mandatul cu o mutare in forța. Dupa ce ieri doua trenuri au deraiat, iar directorul CFR, Leon Barbulescu, a fost deranjat de apelurile primite de la presa, fiind trezit din somn, Cuc a anunțat ca va cere Consiliului de Administrație al CFR sa il demita…