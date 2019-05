Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, insotita de ministrii Sanatatii, Sorina Pintea, al Muncii, Marius Budai, si al Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, s-a aflat sambata in municipiul Hunedoara, unde a vizitat Spitalul municipal, Castelul Corvinilor si zona pietonala a orasului, obiective de investitii derulate…

- Primul lagar de munca infiintat in Hunedoara pentru prizonierii sovietici din Al Doilea Razboi Mondial a functionat in Muntii Metaliferi, iar oamenii au fost pusi sa munceasca la constructia caii ferate Deva - Brad. Soarta prizonierilor a fost tragica.

- Mama unui copil internat in secția de Pediatrie a Spitalului Județean din Deva (SJU), județul Hunedoara, a fotografiat doi gandaci aflați in salon și a postat imaginile pe pagina sa de Facebook, care au devenit virale. "Astazi in data de 1.04.2019, unde suntem internați de joi, vedem acest specimen…

- Un accident rutier destul de grav a avut loc, in aceasta dimineața, in jurul orei 7.30, in localitatea bistrițeana Mijlocenii Birgaului, in urma caruia un barbat a ajuns in stare grava la spital. In aceasta dimineața, aproximativ la ora 7.30, a avut loc un accident rutier pe raza localitații Mijlocenii…