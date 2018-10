Miniștrii Mediului din cele doua state au semnat un memorandum de ințelegere Santiago de Chile, 21 octombrie 2018. Delegația oficiala a Guvernului Romaniei a desfașurat, in perioada 16-21 octombrie 2018, o vizita oficiala in Republica Chile. Delegația a fost condusa de doamna Grațiela Gavrilescu, viceprim-ministru și ministrul Mediului și are ca obiectiv principal intensificarea relațiilor diplomatice și comerciale intre cele doua țari. Vizita oficiala a inclus reuniuni la nivel inalt cu miniștri din Guvernul Sebastian Pinera, conducerea celor doua camere ale Parlamentului, parlamentari, ambasadori…