Gabriel Mutu: ”Este un subiect sensibil pentru locuitorii Sectorului 6, care așteapta de ani de zile finalizarea tronsonului Raul Doamnei – Eroilor (de pe Magistrala 5).

Am anunțat ca sunt dispus sa ma implic și mai mult in urmatoarele luni in acest proiect, chiar prin instalarea unui container in proximitatea șantierului Metrorex, cu doua birouri: unul pentru mine și altul pentru directorul Metrorex. Sa supraveghem activitatea muncitorilor din teren.

Eu am facut mai multe vizite in ultimii ani, atat pe șantierele de suprafața, cat și in subteran. Nu ne mai permitem nicio zi de…