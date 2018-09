Vizionarea unor imagini cu accidente mortale contra unor puncte de penalizare. Propunerea mai multor parlamentari pentru modificarea Codului Rutier

Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba CODUL RUTIER: Cum pot scapa conducatorii auto de PUNCTELE de penalizare? O inițiativa legislativa de modificare a Codului Rutier a fost depusa la Senat. Șoferii vor putea scapa mai ușor de punctele de penalizare, in cazul in care proiectul de modificare va fi adoptat. Propunerea legislativa…

- Soferii ar putea scapa de punctele de penalizare, daca vor fi de acord sa urmareasca clipuri video cu accidente mortale, potrivit unui proiect de lege de modificare a Codului Rutier. Un senator a initiat un proiect de modificare a Codului Rutier prin introducerea unei prevederi care ii va ajuta pe soferi…

- Fostul Ministru al Justiției, actual senator PSD, Robert Cazanciuc propune ca șoferii ce se urca bauți la volan sau fara permis de conducere, și provoaca accidente rutiere mortale, sa primeasca obligatoriu inchisoare cu executare. Inițiatorul susține ca are sustinerea colegilor din comisia juridica…

- CAZURI GRAVE…Un sofer baut din judetul Vaslui, care a provocat un accidentat de circulatie mortal, a primit o condamnare cu suspendare in aceasta vara, dupa cativa ani de procese. In 2013, barbatul conducea o masina pe un drum judetean din Vaslui cand, intr-o curba, a pierdut controlul asupra directiei…