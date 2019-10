Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai inchise țari din lume se deschide strainilor. Elibereaza, pentru prima data in istorie, vize turistice Arabia Saudita a anuntat vineri ca va incepe sa elibereze, pentru prima data, vize turistice, in cadrul demersurilor de a-si diversifica sursele de venit, in prezent total dependent…

- Anuntul survine la doua saptamani de la atacurile devastatoare cu drone impotriva mai multor infrastructuri petroliere saudite, imputate de Riad si Washington Iranului si care au zguduit pietele energetice globale. Dezvoltarea turismului este una din directiile principale ale programul de reforme…

- Rusia ridica vizele pentru cetațenii din 53 de țari, inclusiv Romania. Ce regiune poate fi vizitata doar cu viza electronica Turiștii și oamenii de afaceri din 53 de țari vor putea vizita Stankt Petersburg doar in baza unei vize electronice simplificate, care va intra in vigoare in aceasta toamna. Potrivit…

- Arabia Saudita, cel mai mare exportator mondial de petrol, a anuntat ca vrea sa recurga la imbogatirea uraniului pentru a-si diversifica sursele de energie, dar acest proces deschide si posibilitatea folosirii in scop militar a materialului astfel obtinut, problema ce se afla in centrul ingrijorarilor…

- Guvernul Israelului a admis ca a dispus facilitarea exporturilor de sisteme cibernetice ofensive, in pofida criticilor privind utilizarea acestor tehnologii de catre guverne pentru spionarea adversarilor politici, relateaza agentia Reuters. Ministerul israelian al Apararii a recunoscut ca…

- Statele Unite vor "suporta toate consecințele" daca vor vinde Taiwanului avioane multirol F-16V, a avertizat Ministerul de Externe de la Beijing, care a precizat ca tranzacția ar fi "foarte daunatoare" și ar incalca principiul "o singura China", informeaza postul Fox News.Citește și: VIDEO…

- Statele Unite vor "suporta toate consecințele" daca vor vinde Taiwanului avioane multirol F-16V, a avertizat Ministerul de Externe de la Beijing, care a precizat ca tranzacția ar fi "foarte daunatoare" și ar încalca principiul "o singura China", informeaza postul…

- Președintele chinez Xi Jinping a facut apel omologului sau american Donald Trump sa arate flexibilitate in negocierile cu Coreea de Nord și sa reduca sancțiunile impuse impotriva acesteia, a informat vineri Ministerul chinez de Externe, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Un…