Viza de aur, avertisment - risc semnalat de Bruxelles Comisia Europeana publica miercuri un raport in care tarilor din UE li se cere mai multa vigilenta in acordarea de 'vize de aur', aceste dispozitive nationale controversate care le permit investitorilor bogati sa obtina permis de sedere sau chiar cetatenia europeana, informeaza AFP. Aceasta practica, de care profita mai ales chinezi, rusi sau americani bogati, 'prezinta un risc insemnat in ceea ce priveste securitatea, spalarea banilor sau evaziunea fiscala', potrivit acestui raport, a declarat pentru AFP un responsabil european. Astfel, Comisia le va cere tarilor din UE sa adopte o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

