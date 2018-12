Vivre, afaceri de 40 milioane euro in 2018, cu 40% mai mari. Cum a evoluat retailerul online home&deco

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Urmarire ca il filme in Bucuresti: O masina de politie pornita in urmarirea unui sofer a intrat intr-un stalp. Soferul celeilalte masini a derapat si a intrat in gard Tweet Print Mail Reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat ca miercuri seara, in jurul orei 23.15, o masina…

- Vitacom Electronics, unul dintre cei mai importanți electro-retaileri din România, anunța o cifra de afaceri de 38,5 milioane de lei în primele noua luni ale acestui an, cu 13,5% mai mare decât în perioada similara a anului trecut. ”Pentru Vitacom, primele noua…

- Peste 8.600 de solicitari de finantare au fost depuse online pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole in mediul rural prin intermediul submasurilor 6.2 si 6.4 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, valoarea fondurilor europene solicitate fiind de 769…

- Ziua celor mai mari reduceri din an se apropie si in Romania, iar agentia de pariuri online Unibet a lansat pasionatilor de astfel de divertisment o provocare inedita: pariuri legate de performantele de Black Friday ale celui mai mare magazin online romanesc, eMag. Retailerul a fost primul care a popularizat…

- Retailerul online Alibaba a realizat vanzari record de 213,5 miliarde de yuani (30,7 miliarde dolari) de Ziua Celibatarilor, dar cresterea anuala a incetinit de la 39% in 2017 la 27%, cel mai scazut ritm consemnat vreodata, transmite Reuters.Cumparatorii din China si restul lumii au achizitionat…

- Preocuparea pentru un stil de viata sanatos al segmentului de clienti 25-35 de ani a contribuit la cresterea vanzarilor de produse naturiste pentru Vegis.ro, lider de piata pe acest segment. Dinamica s-a putut observa si in cresterea comenzilor pe mobil, care aproape s-a dublat, generand o crestere…

- Al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial va plati 185 de milioane de coroane suedeze (20,39 milioane de dolari) pentru o participatie de sub 1% in Klarna, furnizor de servicii securizate de plata online. Acordul va demara in 14 state europene - incepand cu Marea Britanie si Suedia - si…

- O librarie din Brasov a crezut in puterea online-ului, a reusit sa faca bani frumosi din carti ajunga, iar anul acesta va ajunge la o cifra de afaceri de 10 milioane de euro, dupa ce a investit 3 milioane de euro intr-un depozit necesar pentru acest segment.