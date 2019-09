Doi maramureseni, bagati la inchisoare dupa ce au comis infractiuni rutiere

Nimeni, absolut nimeni, nu va poate stirbi din libertate atata timp cat conduceti regulamentar! Dar in momentul in care alegeti sa comiteti infractiuni si puneti in pericol siguranta pe drumurile publice, riscati sa petreceti ani dupa gratii, transmit… [citeste mai departe]