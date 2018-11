VIVACE, noul tratament medical antiaging de la Silhouette pentru un ten ferm, intinerit, fara imperfectiuni VIVACE, noul tratament medical antiaging de la Silhouette pentru un ten ferm, intinerit, fara imperfectiuni La nivelul fetei, in urma tratamentului, ridurile sunt diminuate, se obtine o piele mult mai ferma, iar porii se inchid, obtinandu-se astfel o piele cu o textura ideala, ca de portelan. in plus, cicatricile lasate de acnee sunt tratate. La nivelul corpului, sunt eliminat sau estompate vergeturile, iar pielea din zona decolteului sau a mainilor este intinerita. Este o tehnologie potrivita oricarei varste. Adolescentii pot scapa de urmele lasate de acnee si pot obtine un ten curat, sanatos,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

