Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta a ales o rochie de mireasa atipica si a avut o petrecere lipsita de traditii. Simona Gherghe (40 de ani) si Razvan Sandulescu (42 de ani) s-au cununat religios in vara acestui an, evenimentul fiind unul discret la care au participat doar membrii familiei si cativa prieteni apropiati. Evident,…

- Simona Gherghe este o prezența discreta in spațiul media, deși aceasta se bucura de mulți admiratori și modereaza una dintre cele mai urmarite emisiuni ale Antenei 1. In cadrul unui interviu recent, vedeta a dezvaluit cum s-a desfașurat unul dintre cele mai fericite evenimente din viața sa: nunta cu…

- Prezentatoarea TV Simona Gherghe s-a casatorit in secret in cursul acestei veri cu Razvan Sandulescu. Cei doi au facut cununia civila in 2017, cand Simona era insarcinata in opt luni. Despre acele momente, vedeta a declarat pentru viva.ro: ”A fost foarte emotionant. Mai stateam amandoi si cu teama sa…

- Simona Gherghe și Razvan Sandulescu s-au casatorit in secret, in luna iulie, intr-un cadru de poveste. Cei doi au avut parte de o nunta total atipica, fara rochie de mireasa clasica și fara tradiții, in care dragostea a jucat rolul principal. Va prezentam primele imagini de la nunta Simonei Gherghe!…

- Simona Gherghe și Razvan Sandulescu s-au casatorit religios, intr-un cadru de poveste. Revista VIVA! a obținut in exclusivitate primele fotografii de la marele eveniment, precum și detalii despre marele eveniment. Vezi mai multe imagini pe VIVA!.ro . Nunta a avut loc in vara, iar totul a fost ținut…

- Nimic nu mai e la fel! Asta a insemnat pentru multi momentul Colectiv, fie ca vorbim despre victimele incendiului, rudele lor, sau chiar trupele de muzicieni care au concertat acolo. Cu greu au putut trece peste socul tragediei. Membrii trupei Byron au vorbit pentru Digi24 despre schimbarea de dupa…

- Gheorghe Raduta a dedicat 28 de ani din viata profesiei de pompier, pe care a iubit-o din toata inima sa eroica. Miercuri, 12 septembrie, chiar cu o zi inainte de Ziua Pompierilor, plutonierul adjutant sef Raduta a pus casca jos si, printre lacrimi, s-a retras in viata de „tanar pensionar“, la varsta…

- Dani Mocanu a dezvaluit, la emisiunea Acces Direct, prezentata de Simona Gherghe, momentele inedite din viața lui care l-au inspirit in cariera muzicala. Este vorba de droguri, proxenetism și hoție. „De mic mi-am dorit sa cant, am avut o perioada in care m-am oprit de la jucat fobal, mi-am luat viața…