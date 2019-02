VIVA! de februarie 2019 – povești de iubire ca-n filme Februarie este luna in care celebram iubirea și, ce subiecte ar fi mai potrivite, pentru Revista VIVA!, daca nu o serie de povești de dragoste cu deznodaminte ca-n filme! Prima coperta de familie. Antonia, Alex Velea și copiii lor, Dominic și Akim, sunt protagoniștii shooting-ului de coperta al Revistei VIVA!, fiind una dintre cele mai iubite familii din showbiz-ul autohton. Povestea de dragoste dintre Antonia și Alex, despre care cei mai mulți au fost convinși ca nu va rezista probei timpului, vine sa ii contrazica pe toți cei care le-au pus sentimentele la indoiala. In pofida faptului ca și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

