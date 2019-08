Cea mai titrata echipa din fotbalul romanesc trece printr-o criza istorica in campionat. Cu cinci infrangeri consecutive, trupa lui Gigi Becali a preluat “lanterna roșie”, luni seara, de la marea rivala Dinamo. Dezastrul poate fi salvat maine, la Guimaraes, printr-o calificare in grupele Europa League, echivalenta cu 10 milioane de euro. In tur, a fost 0-0. PRO TV incearca sa transmita jocul. Strategia paguboasa la care a recurs Gigi Becali in ultimii ani, cu antrenori de paie și fotbaliști transferați dupa ureche, a transformat FCSB intr-o echipa care nu mai sperie pe nimeni. In 2003, cand…