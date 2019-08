Stiri pe aceeasi tema

- Vitoria Guimaraes (Portugalia) a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 6-0 (1-0), echipa Ventspils (Letonia), în mansa secunda a turului al treilea preliminar al Europa League.Dupa 3-0 în meciul tur, Guimaraes s-a calificat în play-off-ul Europa League, faza în…

- ”Vrem in grupele Ligii Europa!”, afirma Tiago Fereira. Tiago Ferreira (26 de ani) este deja de doi ani la Craiova, perioada in care și-a trecut in palmares o Cupa a Romaniei. Fundașul central al oltenilor, cu junioratul facut la FC Porto, este convins ca acesta va fi anul Științei, atat in campionat,…

- Sute de pompieri au fost mobilizați in centrul Portugaliei pentru a stinge trei incendii puternice de vegetație, iar autoritațile au emis ordine de evacuare pentru populația din zonele afectate, potrivit BBC, potrivit mediafax.Cele trei incendii s-au declanșat sambata seara, iar autoritațile…

- Romania U21 joaca azi, de la ora 19:00, impotriva Germaniei U21, in semifinalele EURO 2019. Germania e adversara noastra tradiționala cand ajungem in semifinale: in ultimele, la CM sub 20 din 1981, ne-au invins in prelungiri. Germania U21 - Romania U21 va fi liveTEXT, video și foto pe GSP. ...

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca ar fi o mare oportunitate pentru Romania ca actualul președinte Klaus Iohannis sa preia președinția Consiliului European, dupa cum a scris Financial Times. Totodata, Ponta arata ca in cazul in care Iohannis pleaca la Bruxelles,…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va infrunta pe americanca Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA) in sferturile de finala de la Roland Garros. Infruntarea dintre Simona Halep și Amanda Anisimova se va juca miercuri, la o ora ce urmeaza a fi comunicata de organizatori. Anisimova a trecut in optimile de…

- Partidul Socialist de guvernamant a castigat duminica alegerile europarlamentare din Portugalia cu un scor estimat intre 30% si 34% din voturi, potrivit sondajului de opinie difuzat de televiziunea publica RTP la inchiderea sectiilor de votare, transmite EFE. Conform acestor estimari,…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și australianca Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA) se vor infrunta in primul tur de la Roland Garros. Adversara romancei are o poveste interesanta. Roland Garros, al doilea Mare Șlem al anului, incepe pe 26 mai; Eurosport transmite Roland Garros. Turneul va fi și liveTEXT…