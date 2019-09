Viticultorii din Dobrogea nu au cu cine culege strugurii Viticultorii din Dobrogea au inceput sa culeaga strugurii. Prima piedica: lipsa forței de munca. In timp ce unii au fost nevoiți sa aduca oameni de la sute de kilometri distanța, alții au investit in combine care inlocuiesc și munca a 60 de oameni pe zi. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

