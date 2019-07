„Vitezomanul Gică” avea… 77 de ani! „€Vitezomanul Gica” avea… 77 de ani! Politistii argeseni au sanctionat, in ultimele zile, mai multi soferi care conduceau cu viteza prin localitate, punand in pericol vietile celorlalti soferi din trafic dar si a celor din jur. Un barbat in varsta de 77 de ani din București a fost inregistrat de aparatul radar la Merisani, in comuna, cu o viteza de 104 km/h. A primit amenda 1.305 lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile. In Pitesti, pe Bulevardul Petrochimistilor, un tanar de 32 de ani din Pitești conducea cu nu mai putin de 107 km/h! A fost sancționat contravențional cu… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

