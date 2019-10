Vitezomani pe șosele din Timiș Timp de patru zile, politistii rutieri au actionat pe raza județului Timiș, in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, aplicand 600 de sanctiuni contraventionale soferilor indisciplinati, ... The post Vitezomani pe șosele din Timiș appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania „Fii responsabil pe strada”, derulata de Asociația E.D.I.T. in parteneriat cu Disney, Poliția Romana și Ministerul Educației, se desfașoara pentru al doilea an consecutiv, pe parcursul lunii octombrie. The post Copiii de la gradinițele din Timiș invața regulile de circulație appeared first…

- Dupa ce și-a cumparat un autoturism din Marea Britanie, o tanara in varsta de 29 de ani, din județul Timiș, a constatat ca acesta este... The post Atenție mare atunci cand achiziționați un autovehicul! O tanara a ramas fara masina de 9.000 de euro appeared first on Renasterea banateana .

- Sindicatul preuniversitar ”Paul Popescu Neveanu”, Timiș, afiliat FSLI, care reprezinta interesele a peste 1.250 de angajați din educație, dintre care 300... The post Dascalii vor bani pentru haine și carți appeared first on Renasterea banateana .

- Zilele de 8 si 9 septembrie sunt rezervate unei mari petreceri la Buzias. Zilele orasului si ruga din localitate sunt doua manifestari la care sunt asteptati toti buziesenii, dar si invitati din alte zone, care pastreaza inca legatura ... The post Zilele localitații și ruga, prilej de mare sarbatoare…

- Un lider al Organizatiei de Femei al PSD Timis a murit sambata la mare din cauza unui infarct, a anuntat presedintele PSD, Viorica Dancila. Dancila a anuntat dupa CEX al PSD de la Mamaia decesul vicepresedintelui Organizatiei de Femei al PSD Timis. The post Un lider al Organizatiei de Femei al PSD Timis…

- S-a dat alarma, vineri, la Lugoj, unde acoperișul unui restaurant situat pe centura orașului a fost cuprins de flacari. 20 de pompierii au intervenit de urgența cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, precum ... The post Restaurant din Timiș, in flacari. Clienții au intrat in panica appeared…

- Circulația pe un drum din județul Timiș a fost blocata, dupa ce un camion plin cu mixtura asfaltica s-a rasturnat . Munca echipelor de intervenție a fost dificila, din cauza incarcaturii care s-a impraștiate pe șosea. Șoferii au avut ca varianta ocolitoare ... The post Circulație blocata in Timiș, dupa…

- Toti cetatenii de varsta a treia ai unei comune din Timis sunt invitati la bal. Duminica, in locatia cunoscuta sub numele... The post Pensionarii unei comune din Timis sunt invitati la bal appeared first on Renasterea banateana .