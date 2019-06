Vitezomani amendaţi în Argeş In ultimele 72 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor de politie rutiera municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulatie. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 554 […] Articolul Vitezomani amendati in Arges apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Blaj, alaturi de reprezentanți RAR au oprit in trafic, miercuri, mașini care aveau defecțiuni tehnice. 14 șoferi au fost amendați pentru abateri de la normele legale privind circulația pe drumurile publice. Potrivit IPJ Alba, miercuri, politisti din cadrul Politiei Municipiului Blaj,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, ca va continua sa faca vizite inopinate in spitalele din tara, vizate fiind in special acele unitati spitalicesti care au multe reclamatii. “Dupa 27 mai va fi prima vizita inopinata si stiu si unde voi merge. Eu imi aleg aceste spitale in functie…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Argeș au depistat mai multe persoane care conduceau mașini pe drumurile din județ cu viteza mare. Astfel, Poliția Pitești a depistat un tanar de 25 de ani, din Pitesti, care conducea un autoturism pe Calea Campulung din Pitesti, fiind inregistrat de aparatul RADAR…

- Trei valceni au fost amendați in cursul zilei de vineri, 19 aprilie, de catre jandarmi, cu sancțiuni contraventionale in valoare de 10.000 lei la O.U.G. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura pentru ca aruncau deseuri menajere si zootehnice, precum si alte ...

- De vineri, 12 aprilie, Ministerul Mediului pune la bataie peste 320 de milioane de lei pentru cei care vor sa-si inlocuiasca masinile vechi, cu altele noi, mai putin poluante. Anul acesta, se vor pune la bataie 35 de mii de ecotichete - in schimbul autoturismelor mai vechi de opt ani. Prin Rabla Plus…

- Politiștii locali din Satu Mare au sancționat in ultimele doua zile cinci caruțași, surprinși in timp ce circulau pe strazile din municipiu. Toți au domiciliul in județul Salaj. Circulația vehiculelor cu tracțiune animala este interzisa pe raza municipiului Satu Mare și se sancționeaza cu amenzi intre…

- In mai multe localitati din Mehedinti, o simpla adiere de vant face ca aerul sa fie irespirabil. Mai exact, ridica un nor de cenușa de carbune si zgura de la Termocentrala de la Halanga, aflata in faliment, si il poarta pe o arie de cativa kilometri. Problemele oamenilor pornesc de la halda de steril…

- In zilele de 22 și 23 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș, precum și cei ai Biroului Rutier Pitești, au desfașurat o acțiune pentru diminuarea riscului rutier, depistarea conducatorilor care depașesc regimul ...