Vitezoman din Galati lãsat pieton de politistii vasluieni PENAL…Politistii rutieri vasluieni au depistat in cursul zilei de ieri, pe drumul european E581, un conducator auto care se deplasa cu viteza de 180 km/h. Echipajul Serviciului Rutier Vaslui efectua activitati de supraveghere si control al traficului pe drumul european E581. La un moment dat, a surprins cu aparatul radar un autoturism inmatriculat in Bulgaria [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

