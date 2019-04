Stiri pe aceeasi tema

- Implinirea a 29 de ani de la desemnarea oficiala a tricolorului in calitate de Drapel de Stat este sarbatorita in intreaga tara. Cu aceasta ocazie, seful IGP, Alexandru Pinzari, a venit cu un mesaj de felicitare.

- FCSB inca spera la tilul de campioana deși este la 5 puncte de CFR Cluj, cu 4 etape inainte de finalul play-off-ului. Iulian Cristea, fundașul de 24 de ani al celor de la FCSB, a vorbit despre lupta la titlu și a dat detalii despre atmosfera din lotul lui Mihai Teja. „Trebuie sa ne pregatim 100% și…

- De Ziua Salvatorului, șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc, a venit cu un mesaj de felicitare pentru angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența.

- De cand a inceput invazia imigraționala in Europa, foarte mulți comentatori și analiști ai fenomenului au acuzat, direct sau indirect, bogatele țari arabe, ca refuza sa-i gazduiasca pe refugiați, mai ales pe cei de aceeași credința, limba și cultura....

- Un incediu puternic a izbucnit in dimineata zilei de sambata, 2 februarie, la fabrica de condimente Solina, pe Calea Ciugudului, in Alba-Iulia. Reprezentantii ISU Alba au trimis prin RO-Alert un mesaj destinat locuitorilor din zona.

- Romania este un aliat foarte apreciat si contribuie la securitatea noastra comuna in multe moduri diferite, a declarat, joi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unui interviu pentru un post TV, mentionand atat cooperarea cu Alianta Nord-Atlantica in unitati de pe teritoriul

- Pozele de buletin ale unor brasoveni, destul de mulți la numar, circula de luni intr-un „colaj” , pe Facebook, la rubrica „Lucruri pierdute/gasite in jud. Brasov”. Mesajul care le insoteste da de inteles ca toti au trecut la un moment dat pe la patinoarul de la Olimpia din Brasov, unde si-ar…

- Curtea de Apel Bucuresti se va pronunta joi pe o cerere depusa de Ministerul Apararii Nationale prin care se solicita suspendarea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii (SMAp), generalul Nicolae Ciuca, transmite Agerpres.…