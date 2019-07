Stiri pe aceeasi tema

- DUREROS… Dupa aproape o saptamana de la cumplitul accident soldat atunci cu cinci morți pe o șosea din județul Vaslui, care strabate comuna Tutuva, o alta tanara din Iași, si ea victima a tragediei, a pierdut lupta cu viața. Din pacate, o fetița a ramas orfana. Nici tatal fetitei, din pacate, nu a supraviețuit,…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Vaslui, situatia decedatilor si a ranitilor se prezinta astfel: in autoturismul inmatriculat in Bacau: - conducatorul auto - 31 ani din Gohor (GL), o tanara de 17 ani din Gohor (GL), o tanara de 19 ani din Priponesti (GL) si un tanar de 26 ani - Gohor (GL). Cea de-a cincea…

- Cinci persoane au murit si sapte au fost ranite grav, în timpul noptii de sâmbata spre duminica, în urma unui accident între trei masini, produs pe Drumul European 581, în zona localitatii Badeana, judetul Vaslui.

- In fiecare an, din 1983, pe 25 mai este marcata Ziua internationala a copiilor disparuti. Ea coincide cu Ziua nationala a copiilor disparuti din SUA, propusa de fostul presedinte american Ronald Reagan in 1983. Data de 25 mai nu este deloc intamplatoare, ea aducand aminte de faimosul caz al baiatului…

- In perioada desfasurarii calatoriei apostolice a Papei Francisc in Romania, CFR Calatori informeaza ca va asigura circulatia trenurilor special comandate, urmare solicitarilor venite de la Arhiepiscopii, Episcopii si a Operatorului National de Transport Feroviar din Ungaria – MAV, pentru transportul…

- Un tanar din Iasi, in varsta de 28 ani, a murit astazi in urma unui accident rutier pe care chiar el l-ar fi provocat pe Drumul European (E85), in localitatea Horia, o alta tanara fiind ranita si transportata la spital. Victima se afla la volanul unui autoturism, iar pe fondul neatentiei ar fi patruns…

- Vineri, 17 mai, Asociația Joc Responsabil a desfașurat cel de-al cincilea seminar din acest an din cadrul proiectului Antrenat de Majorat, la Colegiul Național Economic Andrei Barseanu din Brașov. Proiectul este dezvoltat și implementat de Asociația Joc Responsabil cu sprijinul financiar al Game World.…

- Se va asigura circulația trenurilor special comandate, urmare solicitarilor venite de la Arhiepiscopii, Episcopii si a Operatorului National de Transport Feroviar din Ungaria – MAV, pentru transportul grupurilor mari de pelerini pe urmatoarele rute: Timișoara – Brașov – Miercurea Ciuc; Oradea – Cluj…