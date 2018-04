Viteza pe soselele Romaniei ar putea scadea de la 90 la 70 de kilometri pe ora

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de International Transport Forum in 10 țari la nivel mondial arata faptul ca numarul de accidente și de victime crește de ficare data cand limitele de viteza legale cresc. Nu exista niciun exemplu de scadere a numarului de accidente dupa o creștere a limitei de viteza.

- Primul tronson din centura ocolitoare a municipiului Radauți, tronsonul R4, in lungime de 3,557 de kilometri va fi realizat in acest an, a anunțat vineri primarul Nistor Tatar. El a subliniat ca se va incepe cu mutarea stalpilor de inalta tensiune de pe acest tronson banii necesari 400.000 de lei fiind…

- Vitezoman periculos in trafic. Un barbat s-a filmat in timp ce se deplasa pe o autostrada din capitala Spaniei cu o viteza de 300 de kilometri pe ora. Individul are 39 de ani si era la volanul unei masini de lux in valoare de aproape 125 de mii de euro.

- 94.6% din pacienți considera vital modul in care medicul comunica cu pacientul, conform unui studiu efectuat de „Colegiul Pacienților” și „Asociația din grija pentru Client” in programul „Empatie sau indiferența?”. Comunicarea reprezinta liantul unei relații de lunga durata intre medic și pacient și…

- Inspectoratul Scolar Judetean Gorj a dat publicitatii un studiu privind consumul de tutun, alcool și droguri in randul elevilor din invatamantul liceal și profesional gorjean. Consum de tutun In randul elevilor din județul Gorj, 39,6% au experimentat consumul de tutun, ...

- Consilierii județeni din supun spre aprobare, in ședința de vineri, proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judetean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) – Salistea (DJ 705 E),…

- Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare, in ședința de vineri, 16 martie 2018, proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judetean DJ 704K: Vinerea (DJ 704)…

- Dragnea, referitor la sustinerea lui Iohannis la presedintia Consiliului European: "Nu m-am dus cu gandul acolo" Dupa ce fostul presedinte Traian Basescu spune ca PSD a votat practic pentru sustinerea lui Klaus Iohannis pentru functia de presedinte al Consiliului European, presedintele PSD Liviu Dragnea…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul I.P.J. Buzau au continuat activitatile pentru reducerea riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive…

- Opt din zece romani (81,9%) isi fac cumparaturile de la hypermarket, iar principalul criteriu care sta la baza achizitionarii unui produs este pretul, reiese dintr-un studiu online realizat de catre o companie de consultanta, publicat joi. Conform cercetarii, 63,2% dintre respondenti au mentionat faptul…

- Conform rezultatelor unui studiu lansat de EY în urma analizei a 372 de oferte inițiale de criptovalute (ICO) de la nivel global, investitorii se confrunta cu doua riscuri semnificative. Primul ține de zona de reglementare: țari diferite au niveluri diferite de strictețe a reglementarilor…

- Senatorul PSD, Liviu Pop, a initiat un proiect legislativ prin care propune introducerea obligativitatii acordarii de burse pentru elevi, motivand ca acest lucru ar stimula elevii sa fie mai competitivi, dar ar ajuta si elevii defavorizati. „Consideram ca este necesara o interventie in…

- O cincime dintre abonatii britanici la canalul Netflix urmaresc seriale la locul de munca, potrivit unui studiu citat marti de Press Association. Un studiu al serviciului de streaming a stabilit ca aproape jumatate dintre respondenti (46%) urmaresc programe precum "The Crown", "Stranger Things" si "Orange…

- In urma unei razii a politistilor de la Rutiera, un tanar din Neamt a fost depistat de radar cu viteza de 126 km/h in orasul Podu Iloaiei. Acesta a ramas fara permis si a primit o amenda consistenta. „Un tanar de 19 ani, din judetul Neamt, a fost sanctionat contraventional cu amenda de 1.305 lei, fiindu-i…

- In 6 ore, politistii rutieri din Alba au depistat 45 de conducatori auto ce au depasit limita legala de viteza, pe DN1 , intre kilometri 413 si 415, zona identificata cu risc major de producere a accidentelor avand ca si cauza viteza excesiva. Unul dintre soferi depașise cu peste 50 de kilometri/ora…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei se desfasoara in coloana, cu o viteza de aproximativ 30 de kilometri la ora, duminica dupa-amiaza, din cauza numarului foarte mare de turisti care se intorc de la munte, anunta Centrul Infotrafic, conform news.ro.Valorile de trafic sunt ridicate intre Predeal…

- Mijlocasul echipei FCSB, Constantin Budescu, s-a declarat multumit de parcursul european al formatiei sale si a precizat ca dubla cu Lazio a fost un bonus. Budescu pune esecul drastic suferit pe Stadio Olimpico pe seama tacticii nepotrivite. "Din pacate, am facut un joc prost, ne-a pacalit…

- Cu o infrastructura uzata, trenurile din Romania fac o vesnicie pana la destinație. Avem cea mai mica viteza medie din Europa, dar autoritatile se cearta cu constructorii pentru ca nu termina la timp lucrarile de modernizare.

- Marți, primarul Timișoarei a facut din nou o trecere in revista a situației dezastruoase de la Societatea de Transport Public Timișoara, despre care spune ca a reușit sa o salveze de la faliment. Robu s-a plans de halul in care circula mijloacele de transport in comun, dar este mulțumit de…

- Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare in ședința ordinara de miercuri, 22 februarie 2018, un proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum judetean DJ 103E: DN…

- Centrul de Prevenire Evaluare i Consiliere Antidrog Brila a organizat edina anual a Grupului de Lucru Antidrog marti 13 februarie 2018 la sediul Prefecturii Brila &ndash Sala Rond.Pe ordinea de zi au fost prezentate principalele obiective propuse i atinse în anul precedent împreun cu parte...

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat miercuri de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua. In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa…

- Un studiu realizat la Universitatea MD Anderson Cancer Center, din Texas, arata ca boala nu e provocata neaparat de fumat . Experții americani au ajuns la concluzia ca alimentele bogate in carbohidrați - painea alba, fulgii de porumb, etc. - daca sunt prezente constant in alimentație, cresc in mod…

- Fulgerele s-ar putea produce cu o frecventa mai mica in viitor, pe fondul incalzirii globale, sugereaza un studiu stiintific efectuat recent in Regatul Unit, citat luni de Press Association. O echipa de cercetatori de la universitatile din Edinburgh, Leeds si Lancaster a utilizat o noua metoda pentru…

- Fulgerele s-ar putea produce cu o frecventa mai mica in viitor, pe fondul incalzirii globale, sugereaza un studiu stiintific efectuat recent in Regatul Unit, citat luni de Press Association. O echipa de cercetatori de la universitatile din Edinburgh, Leeds si Lancaster a utilizat o noua metoda pentru…

- Mancatul in ritm lent, dar si renuntarea la gustarile de dupa cina si evitarea meselor tarzii ar putea fi cheia catre prevenirea ingrasarii, sugereaza un studiu recent, citat luni de Press Association. In cadrul cercetarii publicata in jurnalul BMJ Open, expertii au analizat informatii privind starea…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier Dolj – Biroul Drumuri Nationale si Europene, Biroului Rutier Craiova și formațiunilor rutiere din cadrul polițiilor municipale și orașenești au organizat, in weekend, o acțiune pentru prevenirea și combaterea excesului de viteza pe drumurile publice. ...

- Un studiu realizat de Peugeot a evidențiat ca, pe parcursul unei calatorii de o ora la o viteza medie de 48 km/h, șoferii nu se uita la drum timp de peste 4 minute, pe o distanța totala de peste 3 kilometri.

- Copiii pot manca zapada proaspat cazuta sau nu mai veche de o jumatate de zi, arata un studiu privind incarcatura microbiana a zapezii realizat in premiera in Miercurea Ciuc de cercetatori ai Universitatii Sapientia.

- Bulgaria ocupa de ani de zile unul dintre cele mai rusinoase locuri in Europa ca pondere a economiei subterane. Nivelul mediu al sectorului gri in Bulgaria in perioada 1991 - 2015 este de 29,7%, inaintea noastra intre statele europene fiind doar Romania - cu 30,1%. Acestea sunt datele FMI care cuprind…

- Copiii pot manca zapada proaspat cazuta sau nu mai veche de o jumatate de zi, arata un studiu privind incarcatura microbiana a zapezii realizat in premiera in Miercurea Ciuc de cercetatori ai Universitatii Sapientia. Conferentiarul universitar dr. Mathe Istvan, de la Catedra de Bioinginerie…

- Sute de kilometri de sosea de mare viteza ar urma sa fie construiti in urmatorii ani, in Romania. Cel putin acestea sunt promisiunile Guvernului Dancila. Pana in 2020 am putea avea 350 de kilometri noi de autostrada, iar in urmatorii trei ani ar urma sa fie construiti alti 310 kilometri de sosea de…

- Institutul National de Sanatate (NIH) din SUA a prezentat recent rezultatele unui studiu in valoare de 25 de milioane de dolari privind efectele expunerii animalelor la radiatiile telefoanelor mobile.

- Pasionatii valurilor de adrenalina cauta mereu senzatii noi si locatii cat mai incitante pentru a practica sporturile preferate. Cativa de amatori de Wingsuit si-au dat intalnire pentru o provocare mai noua pentru ei.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta un studiu realizat de universitarul american Stephen Smith referitor la imigratia africana in Europa și perspectivele sale viitoare.RFI: Saptamina aceasta apare in librariile franceze o carte care provoaca deja reactii, ba chiar…

- Lipsa din anumite localitati a medicilor specialisti este una dintre cele mai mari greutati cu care se confrunta bolnavii cronici, ei fiind astfel obligati sa se deplaseze in alte orase decat cel in care locuiesc, arata un studiu realizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice…

- Emil Boc a declarat, luni, in cadrul unei dezbateri publice organizate la Primaria Cluj-Napoca pe tema bugetului local pe anul 2018 ca are in vedere construirea metroului la Cluj-Napoca. „Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018 este de 257 de milioane de euro, in scadere cu 28 de…

- Viteza ucide nu este doar un motto sau denumirea unei campanii. Un pieton, care circula regulamentar, nu a mai ajuns ieri dupa-amiaza printre cei dragi, fiind spulberat de un autoturism condus cu viteza. Accidentul s-a produs in jurul orei 16.45, pe D.N.18, pe raza localitatii Moisei. Verificarile efectuate…

- O concentrație peste medie de vitamina B6 și de metionina, un aminoacid din structura proteinelor, reduce cu cel puțin 50% riscul de apariție a cancerului pulmonar, potrivit unui studiu efectuat in Europa și publicat in Statele Unite ale Americii, scrie realitatea.net.

- Studiile realizate recent au demonstrat ca atunci cand mananca pe fuga, oamenii risca sa se confrunte cu diabetul, boli ale sistemului circulator, obezitate sau infarct miocardic, scrie realitatea.net.

- Crabii cu miscari de dans mai rapide sunt preferati de partenerele lor, este concluzia unui studiu publicat in revista britanica Biology Letters si preluat de Press Association. Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au realizat un experiment cu ajutorul unor brate robotice…

- Pentru copii, impartirea lucrurilor poate aduce fericire, dar numai daca o fac in mod voluntar, conform unui studiu realizat de cercetatori chinezi. Acest studiu a fost realizat pe grupuri de copii cu virsta cuprinsa intre 3 si 5 ani care au fost obligati sa-si imparta intre ei anumite obiecte - in…

- Anul trecut europenii au cumparat aproximativ 125.000 de masini 100% electrice, anul acesta se va ajunge spre 200.000, iar in 2020 totalul va fi de 600.000, arata estimaile LMC Automotive, citate de Automotive News. Acum, Norvegia, Franta si Germania sunt cele mai mari piete pentru masini electrice,…

- Aproape 60 de soferi au ramas fara permis de conducere, in prima saptamana din ianuarie, si au fost amendati cu pana la 2.900 de lei pentru viteza excesiva pe autostrazi. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 de kilometri pe ora, pe autostrada A2.

- Aproape 60 de soferi au ramas fara permis de conducere, in prima saptamana din ianuarie, si au fost amendati cu pana la 2.900 de lei pentru viteza excesiva pe autostrazi. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 de kilometri pe ora, pe autostrada A2. Porivit Inspectoratului General al…

- Barbatul de 76 de ani a fost lasat fara permis dupa ce a apasat pedala de acceleratie. Acesta avea o viteza de 131 de kilometri la ora in localitate. Barbatul le-a spus politistilor ca nu si-a dat seama ca a intrat in localitate. 56 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi…

- Weekend intens pentru polițiștii buzoieni care au ieșit cu radarele pe drumurile din județ. Au aplicat peste 300 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare totala depaseste 102.000 de lei, au retinut 24 de permise si au intocmit doua dosare penale. Le-a picat in plasa și un bunic vitezoman, care…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent.

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent. Oamenii de stiinta de la King's College…

- Trei din patru farmacii de pe pe piata locala au sanse ridicate ca la un moment dat sa intre in incapacitate de plata a angajatiilor sau a furnizorilor, din totalul unitatilor aproape jumatate avand o viteza de plata a datoriilor curente mai mare de 120 de zile, iar viteza medie de plata se apropie…